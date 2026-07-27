W skrócie We Francji pojawiło się niebezpieczne zjawisko meteorologiczne nazywane przez NASA "smokiem ziejącym ogniem".

Chmury pyrocumulonimbus utworzyły się w wyniku pożaru na terenie Żyrondy.

Takie chmury mogą powodować nieprzewidywalny i silny system pogodowy, obejmujący uderzenia piorunów i silny wiatr.

Eksperci podkreślają, że tego typu ekstremalne zjawiska atmosferyczne mogą występować częściej w przyszłości.

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Z relacji stacji France 3 wynika, że pożar na terenie Żyrondy wygenerował dwie ogromne chmury burzowe pyrocumulonimbus. Są one związane ze zjawiskiem "burzy ogniowej", która wystąpiła na terenie Francji.

- Pomimo faktu, że warunki pogodowe niekoniecznie były sprzyjające dla tego rodzaju zdarzenia, mieliśmy do czynienia z chmurą pyrocumulonimbus, która powstała w wyniku pożaru - wyjaśnił komendant straży pożarnej w Żyrondzie Marc Vermeulen.

Zdumiewający widok we Francji. NASA pisze o "smoku ziejącym ogniem"

NASA tłumaczy, że pyrocumulonimbusy powstają, gdy pożary wypuszczają do atmosfery wystarczająco dużo ciepła i wilgoci. W rezultacie - poza pojawieniem się chmury - dochodzi również do burzy. Stwarza to ryzyko rozszerzenia się pożaru.

Agencja kosmiczna nazywa to zjawisko "smokiem ziejącym ogniem". Do jego powstania niezbędna jest ogromna siła ognia. Dzięki temu dochodzi do gwałtownego unoszenia się żaru, który - po zetknięciu z chłodniejszymi masami powietrza - prowadzi do burz.

W przypadku intensywnych pożarów lub silnych wybuchów wulkanów chmury mogą osiągać wysokość od 10 do 15 kilometrów. Ponadto mogą się dostać do stratosfery.

Pyrocumulonimbusy generują własny system pogodowy. "To pełna burza"

Pyrocumulonimbusy nie niosą ze sobą deszczu. W zamian jednak generują własny, często nieprzewidywalny i niebezpieczny system pogodowy. Może się on charakteryzować intensywnymi uderzeniami piorunów oraz silnymi wiatrami.

- To pełna burza, która formuje się w pióropuszu ognia - powiedział Rick McRae z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, cytowany przez "The Guardian". - Ta chmura potwierdza, że pożar jest bardzo niebezpieczny - ujawnił, odnosząc się do sytuacji we Francji.

Na burze ogniowe szczególnie wyczuleni powinni być piloci, ponieważ kontakt z chmurą może doprowadzić do silnych turbulencji.

Burza ogniowa jest powszechnym zjawiskiem pogodowym na świecie. Naukowcy z US Naval Research Laboratory (NRL), NASA i kilku innych instytucji śledzą ich dziesiątki każdego roku. Do tej pory zaobserwowano je między innymi podczas eksplozji wulkanów i pożarów lasów w Australii i Kanadzie. We Francji zjawisko to pojawiło się jednak po raz pierwszy.

Eksperci, powołując się na modele klimatyczne, wskazują, że tego typu anomalie będą się w przyszłości nasilać.

Źródła: NASA, "The Guardian", France 3





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