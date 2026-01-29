W skrócie Burza Kristin przeszła przez Portugalię i Hiszpanię, powodując powodzie, osuwiska i zniszczenia.

W Portugalii zginęło co najmniej pięć osób, tysiące zostało pozbawionych prądu, a transport został sparaliżowany.

Władze wydały czerwone alerty pogodowe, zamknięto szkoły i podjęto działania ratunkowe.

Nie żyje co najmniej pięć osób po tym, jak burza Kristin uderzyła w centralną i północną Portugalię, powodując powodzie, osuwiska i rozległe zniszczenia. Burza, którą portugalskim rząd określił mianem "ekstremalnego zjawiska klimatycznego", spowodowała zamknięcie szkół, uszkodziła wiele budynków i zakłóciła podróże.

W nadmorskim mieście Figueira da Foz część dachu została zerwana z budynku. To doprowadziło do przewrócenia się koła widokowego i uszkodzenia kilku pojazdów.

Według władz ochrony cywilnej ulewny deszcz i porywy wiatru sięgające do 150 km/h spowodowały ponad trzy tysiące incydentów związanych z pogodą w całym kraju. Kilka osób zostało trafionych przez spadające drzewa lub fragmenty konstrukcji.

Najsilniejsze wiatry odnotowano na bazie lotniczej Monte Real w Leirii, gdzie zanotowano porywy o prędkości 178 km/h. Później sprzęt monitorujący został uszkodzony. Urzędnicy stwierdzili, że właśnie to miejsce prawdopodobnie było punktem nadejścia sztormu na ląd w Portugalii.

Portugalia. Setki tysięcy osób bez prądu, władze potwierdzają tragiczne doniesienia

W środę w Portugalii ponad 850 tys. osób straciło dostęp do prądu - przekazał dystrybutor energii elektrycznej E-Redes.

Agencja ochrony cywilnej (ANEPC) poinformowała, że w centralnej dzielnicy Leirii, który jest jednym z najbardziej dotkniętych obszarów, zginęły trzy osoby. Jedna osoba została uderzona metalową płytą, a inna utknęła w konstrukcji domu - wynika z relacji urzędników.

Lokalne media podały, że jeden mężczyzna przebywający w Vila de Xira zginął, gdy drzewo uderzyło w jego samochód. Pojawiły się również doniesienia o kolejnej ofierze śmiertelnej w rejonie Marinha Grande.

Transport w całej Portugalii został poważnie zakłócony, a drogi - w tym główna autostrada łącząca Lizbonę z północą - oraz linie kolejowe zostały zablokowane przez gruz.

Burza Kristin sieje spustoszenie. Czerwone alerty w Portugalii

Dziesięć portugalskich regionów przybrzeżnych zostało w środę objętych czerwonym ostrzeżeniem pogodowym z powodu niebezpiecznych warunków panujących na morzu, a prognozowane fale, według Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA), mają osiągnąć do 14 metrów.

Policja Bezpieczeństwa Publicznego wezwała mieszkańców Coimbry i Leirii do pozostania w domach. Portugalski sekretarz stanu ds. ochrony cywilnej zaznaczył, że kraj pozostaje na maksymalnym poziomie alertu.

Premier kraju Luis Montenegro złożył kondolencje rodzinom ofiar. Powiedział, że władze oceniają szkody i podejmą "wszelkie niezbędne środki".

Tymczasem burmistrz Leirii, Goncalo Lopes, wezwał rząd do ogłoszenia stanu wyjątkowego. - Mamy publiczne przestrzenie wywrócone do góry nogami - powiedział dziennikarzom. - To coś, co będzie wymagało bardzo dużego wysiłku i odbudowy w nadchodzących miesiącach. Skutki są porównywalne z tym, co mogłaby oznaczać w naszym mieście bomba, z masową destrukcją - podkreślił.

Hiszpania. Tysiące incydentów związanych z pogodą

Po przejściu przez Portugalię, burza Kristin przemieściła się na wschód do Hiszpanii, przynosząc ze sobą śnieg, deszcz i silne wiatry.

Burza spowodowała zakłócenia w całym kraju, doprowadzając do zamknięcia szkół, dróg i linii kolejowych, pozostawiając setki tysięcy osób bez prądu. W Andaluzji służby ratunkowe zgłosiły około dwóch tysięcy incydentów związanych z pogodą.

Hiszpańska krajowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła przed bardzo silnym wiatrem w niektórych regionach, z porywami, które mogą osiągnąć siłę huraganu. Czerwony alert pogodowy został wydany dla części Almerii na południowym wschodzie z powodu siły wiatru.

Źródło: BBC

