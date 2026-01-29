"Ekstremalne zjawisko klimatyczne" przechodzi przez Europę. Władze o ofiarach

Marcin Boniecki

Burza Kristin przeszła przez Portugalię i Hiszpanię, powodując śmierć co najmniej pięciu osób. Doszło do powodzi, osuwisk i rozległych zniszczeń infrastruktury. Setki tysięcy mieszkańców obu krajów pozostały bez prądu, a w obu państwach odnotowano tysiące incydentów związanych z pogodą. Władze wydały czerwone alerty, zapowiadając działania ratunkowe oraz odbudowę zniszczeń.

Zniszczona konstrukcja budynku z oderwanym dachem po lewej stronie oraz złamane drzewo, które spadło na żółty kiosk po prawej stronie, w otoczeniu miejskich drzew i chodnika.
Burza Kristin sieje spustoszenie. Są ofiary w PortugaliiMarinha Grande/THOMAS CABRALAFP

W skrócie

  • Burza Kristin przeszła przez Portugalię i Hiszpanię, powodując powodzie, osuwiska i zniszczenia.
  • W Portugalii zginęło co najmniej pięć osób, tysiące zostało pozbawionych prądu, a transport został sparaliżowany.
  • Władze wydały czerwone alerty pogodowe, zamknięto szkoły i podjęto działania ratunkowe.
Nie żyje co najmniej pięć osób po tym, jak burza Kristin uderzyła w centralną i północną Portugalię, powodując powodzie, osuwiska i rozległe zniszczenia. Burza, którą portugalskim rząd określił mianem "ekstremalnego zjawiska klimatycznego", spowodowała zamknięcie szkół, uszkodziła wiele budynków i zakłóciła podróże.

W nadmorskim mieście Figueira da Foz część dachu została zerwana z budynku. To doprowadziło do przewrócenia się koła widokowego i uszkodzenia kilku pojazdów.

Według władz ochrony cywilnej ulewny deszcz i porywy wiatru sięgające do 150 km/h spowodowały ponad trzy tysiące incydentów związanych z pogodą w całym kraju. Kilka osób zostało trafionych przez spadające drzewa lub fragmenty konstrukcji.

Najsilniejsze wiatry odnotowano na bazie lotniczej Monte Real w Leirii, gdzie zanotowano porywy o prędkości 178 km/h. Później sprzęt monitorujący został uszkodzony. Urzędnicy stwierdzili, że właśnie to miejsce prawdopodobnie było punktem nadejścia sztormu na ląd w Portugalii.

    Portugalia. Setki tysięcy osób bez prądu, władze potwierdzają tragiczne doniesienia

    W środę w Portugalii ponad 850 tys. osób straciło dostęp do prądu - przekazał dystrybutor energii elektrycznej E-Redes.

    Agencja ochrony cywilnej (ANEPC) poinformowała, że w centralnej dzielnicy Leirii, który jest jednym z najbardziej dotkniętych obszarów, zginęły trzy osoby. Jedna osoba została uderzona metalową płytą, a inna utknęła w konstrukcji domu - wynika z relacji urzędników.

    Lokalne media podały, że jeden mężczyzna przebywający w Vila de Xira zginął, gdy drzewo uderzyło w jego samochód. Pojawiły się również doniesienia o kolejnej ofierze śmiertelnej w rejonie Marinha Grande.

    Transport w całej Portugalii został poważnie zakłócony, a drogi - w tym główna autostrada łącząca Lizbonę z północą - oraz linie kolejowe zostały zablokowane przez gruz.

      Burza Kristin sieje spustoszenie. Czerwone alerty w Portugalii

      Dziesięć portugalskich regionów przybrzeżnych zostało w środę objętych czerwonym ostrzeżeniem pogodowym z powodu niebezpiecznych warunków panujących na morzu, a prognozowane fale, według Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA), mają osiągnąć do 14 metrów.

      Policja Bezpieczeństwa Publicznego wezwała mieszkańców Coimbry i Leirii do pozostania w domach. Portugalski sekretarz stanu ds. ochrony cywilnej zaznaczył, że kraj pozostaje na maksymalnym poziomie alertu.

      Premier kraju Luis Montenegro złożył kondolencje rodzinom ofiar. Powiedział, że władze oceniają szkody i podejmą "wszelkie niezbędne środki".

      Tymczasem burmistrz Leirii, Goncalo Lopes, wezwał rząd do ogłoszenia stanu wyjątkowego. - Mamy publiczne przestrzenie wywrócone do góry nogami - powiedział dziennikarzom. - To coś, co będzie wymagało bardzo dużego wysiłku i odbudowy w nadchodzących miesiącach. Skutki są porównywalne z tym, co mogłaby oznaczać w naszym mieście bomba, z masową destrukcją - podkreślił.

        Hiszpania. Tysiące incydentów związanych z pogodą

        Po przejściu przez Portugalię, burza Kristin przemieściła się na wschód do Hiszpanii, przynosząc ze sobą śnieg, deszcz i silne wiatry.

        Burza spowodowała zakłócenia w całym kraju, doprowadzając do zamknięcia szkół, dróg i linii kolejowych, pozostawiając setki tysięcy osób bez prądu. W Andaluzji służby ratunkowe zgłosiły około dwóch tysięcy incydentów związanych z pogodą.

        Hiszpańska krajowa agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła przed bardzo silnym wiatrem w niektórych regionach, z porywami, które mogą osiągnąć siłę huraganu. Czerwony alert pogodowy został wydany dla części Almerii na południowym wschodzie z powodu siły wiatru.

        Źródło: BBC

