Ekstremalne temperatury wracają. Pożary i ewakuacje na zachodzie Europy

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Trzecia w tym roku fala upałów nadciąga nad Francję, gdzie żar, susza i silny wiatr napędzają kolejne pożary. W niektórych regionach zarządzono pilną ewakuację tysięcy mieszkańców. Dwie osoby, w tym jeden strażak, trafili w ciężkim stanie do szpitala. Równie groźnie jest w Hiszpanii, gdzie w części kraju ma obowiązywać czerwony alert, a temperatury mogą sięgnąć nawet 44 stopni Celsjusza.

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Strażacy gaszą płomienie przy drodze, dym unosi się nad roślinnością, obok stoi wóz strażacki.
Pożary we FrancjiMATTHIEU RONDEL x AGNES PEDREROAFP

W skrócie

  • Nad Francję nadciąga trzecia fala upałów w tym roku, co prowadzi do suszy, kolejnych pożarów i ewakuacji tysięcy mieszkańców.
  • We Francji pomarańczowy alert wprowadzono dla 16 departamentów, a pożary, szczególnie w Pirenejach Wschodnich i departamencie Gard, zmusiły do ewakuacji nawet 5 tys. osób.
  • W Hiszpanii, gdzie prognozowane są temperatury do 44 stopni Celsjusza, obowiązują alerty pogodowe, odnotowano pożary w kilku regionach oraz ewakuacje, a w 2025 roku spalonych zostało tam prawie 355 tys. hektarów.
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Pomarańczowym alertem przed upałem objęto 16 departamentów we Francji. Według Météo-France w poniedziałek najgoręcej będzie na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać od 38 do 40 stopni Celsjusza.

Upał dotrze też do regionu paryskiego, gdzie temperatury mają sięgnąć 31-35 stopni, a we wtorek nawet 36-38 stopni.

Trzecia fala upałów napędza pożary. Ewakuacje we Francji

Synoptycy wskazują na utrzymującą się nad zachodnią Europą blokadę wyżową. W takim układzie gorące, suche powietrze pozostaje nad danym obszarem przez wiele dni, a ochłodzenie i opady nie są w stanie przebić się przez silny antycyklon.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Pirenejach Wschodnich, niedaleko Perpignan. Pożar, który wybuchł w sobotę wieczorem w rejonie Trévillach, początkowo objął około 930 hektarów. W niedzielę jego zasięg wzrósł do około 1650 hektarów.

Z ogniem walczy około 750 strażaków, wspieranych przez blisko 200 pojazdów i samoloty gaśnicze. Prefektura poinformowała, że strażak i jeden z mieszkańców trafili do szpitala w stanie zagrożenia życia. Ogień, osłabiony na krótko po nocy, ponownie przybrał na sile pod wpływem tramontany, czyli silnego i suchego wiatru wiejącego w tej części Francji.

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W niedzielę wieczorem władze mówiły o ewakuacji około 5 tys. osób. Wcześniej mieszkańcy Rodès, Ille-sur-Têt i okolicznych miejscowości byli kierowani do hal sportowych oraz punktów tymczasowego schronienia. Służby nakazały też pozostanie w domach części osób mieszkających w pobliżu frontu pożaru.

W niedzielę groźny pożar wybuchł też w Lédenon w departamencie Gard. Płomienie przekroczyły autostradę A9, którą zamknięto w obu kierunkach. Z terenu zawodów kartingowych ewakuowano 600 osób, a mieszkańców kilku pobliskich miejscowości wezwano do pozostania w domach. W Lunel, w departamencie Hérault, policja ewakuowała z kolei zagrożone osiedle mieszkaniowe.

Hiszpania szykuje się na 44 stopnie. Pożary i ewakuacje w kilku regionach

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała również w niedzielę o pomarańczowym alercie pogodowym w większości wspólnot autonomicznych Hiszpanii w ciągu najbliższych dni. We wtorek czerwonym alertem objęte zostaną regiony Aragonia, Katalonia i Walencja; termometry mogą tam pokazać nawet 44 st. Celsjusza.

W stolicy kraju w niedzielę i kolejnych dniach temperatury będą dochodzić do 40 st. Celsjusza.

Druga fala upałów w tym roku potrwa co najmniej do środy. Pierwsza miała miejsce w drugiej połowie czerwca, który był drugim najcieplejszym czerwcem w historii prowadzenia pomiarów od 1961 r.

W różnych częściach Hiszpanii strażacy zmagają się z pożarami. W okolicach La Bisbal d'Emporda w prowincji Girona w Katalonii sytuacja została już opanowana, a ewakuowani mieszkańcy wrócili do domów. Ogień strawił już około 2,3 tys. hektarów, rannych zostało kilkanaście osób.

Źródło: PAP, "Le Parisien", AFP

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Pożary szaleją również m.in. w Andaluzji na południu kraju i w prowincji Huesca w Aragonii na północnym wschodzie.

Według opublikowanych na początku br. danych ministerstwa transformacji ekologicznej rok 2025 był najgorszy pod względem pożarów od 30 lat. W całej Hiszpanii żywioł strawił prawie 355 tys. hektarów terenów.

Resort spraw wewnętrznych podał, że w tym roku odnotowano już ponad 8 tys. pożarów, w których osiem osób straciło życie, a 86 zostało rannych.

Źródło: "Le Parisien"

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