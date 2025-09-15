Ekstremalna pogoda wyniszcza Europę. Straty liczone w miliardach

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, susze i powodzie, które w ostatnim czasie nawiedziły Europę, kosztowały około 43 mld euro - wynika z szacunków niemieckich naukowców. Do 2029 roku koszty te mogą wzrosnąć nawet do 126 miliardów euro, uwzględniając zarówno bezpośrednie zniszczenia, jak i straty produkcyjne oraz wzrost inflacji.

Pośrednie i bezpośrednie skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak upały, susze i powodzie, których Europa doświadczyła latem 2025 roku, kosztowały europejską gospodarkę ok. 43 mld euro - oszacowali naukowcy z Uniwersytetu w Mannheim i Europejskiego Banku Centralnego.

Europa. Zjawiska pogodowe wyniszczają gospodarkę

Naukowcy, cytowani w poniedziałek przez agencję AFP, sądzą, że do 2029 roku koszty makroekonomiczne wygenerowane przez ekstremalne zjawiska, które wystąpiły latem 2025 r., mogą jeszcze wzrosnąć do 126 mld euro.

W badaniu uwzględniono zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki takich zjawisk pogodowych, a więc zarówno zniszczone drogi, budynki lub uprawy, jak i np. straty produkcyjne, wywołane koniecznością odbudowania zniszczonej fabryki.

    Zdaniem kierującej badaniem Sehrish Usman prawdziwy koszt ekstremalnych zjawisk pogodowych wykracza daleko poza ich bezpośrednie skutki. Niedobór lub zniszczenie niektórych produktów wywołane suszą mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do wzrostu inflacji.

    Hiszpania, Francja i Włochy to według raportu państwa, które najbardziej ucierpiały z powodu tegorocznych ekstremalnych zjawisk w pogodzie. Każde z nich poniosło straty przekraczające 10 mld euro. Mniejsze szkody poniosły państwa Europy Środkowej i Północnej.

    Autorzy badania podkreślili, że ich szacunki są prawdopodobnie zaniżone, ponieważ nie uwzględniły takich efektów zmian klimatu, jak pożary. Zauważyli też, że dane zestawiane przez firmy ubezpieczeniowe pomijają takie pośrednie skutki, jak straty produktywności związane z upałami.

