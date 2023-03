Ekstremalna pogoda w Kalifornii. Najsilniejsze tornado od 40 lat

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Tornado uderzyło w środę w miasto Motebello na przedmieściach Los Angeles. Prędkość wiatru przekraczała ponad 170 kilometrów na godzinę. Ranna została co najmniej jedna osoba. Uszkodzeniu uległo kilkanaście budynków. Był to kolejny dzień ekstremalnej pogody w Kalifornii. We wtorek porywisty wiatr był przyczyną śmierci co najmniej pięciu osób.

Zdjęcie Skutki tornada w mieście Montebello w Kalifornii. Prędkość wiatru przekraczała 170 km/h / Mario Tama / Staff / Getty Images