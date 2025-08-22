W skrócie Władimir Putin podczas wizyty na Alasce miał ze sobą specjalny pojemnik na odchody, aby utrudnić obcym służbom zdobycie jego materiału biologicznego.

Zgodnie z doniesieniami, taki środek ostrożności stosowany jest przez Putina od początku rządów, a specjalna walizka używana jest we wszystkich zagranicznych podróżach.

Media od lat spekulują na temat stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy, łącząc takie działania z próbami ukrycia ewentualnych chorób.

Jak donosi The Express US, podczas szczytu na Alasce ochroniarze Władimira Putina mieli nosić specjalną walizkę, żeby zbierać do niej jego odchody. Mimo że może to brzmieć kuriozalnie, to światowi przywódcy dbają o to, żeby ich materiał genetyczny nie wpadł w ręce obcych służb.

Szczyt na Alasce. Władimir Putin zabrał nietypowy gadżet

Ten wydawałoby się nietypowy środek ostrożności stosowany jest po to, żeby uniemożliwić określenie stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy. Taka walizka z zagranicznych podróży za każdym razem wraca z Putinem do Moskwy.

Pierwsze informacje o pojemniku na odchody pojawił się podczas wizyty Putina w Paryżu osiem lat temu. Również rok później, w Wiedniu - jak ustaliły wtedy media - towarzyszył mu nietypowy gadżet.

Według rosyjskiej dziennikarki Faridy Rustamowej, która powoływała się na swoje źródło, Putin ma stosować tę metodę od początku objęcia władzy w 1999 roku.

"Według dziennikarzy śledczych Regisa Gente i Michaiła Rubina, pobieranie odchodów odbywa się systematycznie podczas każdej podróży zagranicznej, z wykorzystaniem zaplombowanych pojemników i poufnego transportu" - podaje serwis włoskiego "Corriere della Sera".

Stan zdrowia Władimira Putina. Medialne spekulacje

Od dawna media na całym świecie spekulują na temat stanu zdrowia Władimira Putina. Doniesienia nasiliły się po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Pod koniec kwietnia 2022 roku pojawiło się nagranie, które według ekspertów mogło wskazywać, że rosyjski przywódca cierpi na chorobę Parkinsona. Przewijały się też plotki o nowotworze tarczycy.

Kilka miesięcy później brytyjski tabloid "The Sun" miał dotrzeć do dokumentów świadczących o wczesnym stadium Parkinsona i raku trzustki. Pojawiały się też m.in. doniesienia o problemach z kręgosłupem, osłabieniu czy postępującej utracie wzroku.

Źródła: "Corriere della Sera", Interia

