Ekstremalna akcja ratunkowa na Słowacji. Niedźwiedź zaatakował 37-latka

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Niedźwiedź poważnie ranił 37-latka w lesie na Słowacji. Akcja służb ratowniczych przebiegała w ekstremalnych warunkach, a pogoda uniemożliwiła przetransportowanie rannego za pomocą śmigłowca. Ledwie dwa dni wcześniej na Słowacji doszło do innego ataku niedźwiedzia. Niebezpieczne ssaki pojawiły się również na południu Polski.

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Niedźwiedź w lesie obok skał oraz ratownicy w odblaskowych kamizelkach idący przez gęsty las na Słowacji
Atak niedźwiedzia na Słowacji. Skomplikowana akcja ratunkowaInstagram/tatry_official/AFP/DAVID FETTESmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na Słowacji niedźwiedź ciężko ranił 37-latka podczas incydentu w lesie, a transport rannego był utrudniony przez warunki pogodowe.
  • Dwa dni wcześniej na Słowacji doszło do innego ataku niedźwiedzia, w którym ucierpiał 36-latek.
  • Niedźwiedzie pojawiły się również w południowej Polsce. W kwietniu w Płonnej na Podkarpaciu zginęła 58-latka.
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Niedźwiedzie znowu dały o sobie znać. Tym razem u naszych południowych sąsiadów. Słowackie służby interweniowały w czwartek w Starhradzie nad Liptowską Bukowiną. Niebezpieczny ssak zaatakował 37-letniego pracownika leśnego.

Po pierwszym ataku mężczyzna spadł około 50 metrów w dół lasu. Niedźwiedź nie odpuścił i znowu podbiegł do swojej ofiary. Następnie oddalił się.

Słowacja. Atak niedźwiedzia w lesie, 37-latek poważnie ranny

Incydent miał miejsce w bardzo trudnym terenie - relacjonuje portal tnlive.sk. Z powodu niesprzyjającej pogody i dużego zachmurzenia nie można było użyć helikoptera. Ostatecznie karetka podjechała w rejon wypadku, a ratownicy przenieśli 37-latka na noszach.

"Mężczyzna odniósł kilka poważnych obrażeń i został przekazany pod opiekę ratowników" - czytamy w opisie akcji służb zamieszczonej na Instagramie. Do wpisu dołączono nagranie z miejsca zdarzenia.

Wystosowano również apel o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po obszarach leśnych.

Na Słowacji ledwie dwa dni wcześniej doszło do innego ataku niedźwiedzia. Ssak pojawił się w powiecie Żylina i ranił 36-latka. Pacjent z licznymi ranami na różnych częściach ciała trafił do szpitala.

Incydenty z niedźwiedziem odnotowano również w Japonii. Jeden z osobników wbiegł na teren fabryki części samochodowych i staranował pracownika. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Ostatecznie kilka osób zostało rannych.

Atak niedźwiedzia w Płonnej. 58-latka nie przeżyła

Niedźwiedzie pojawiły się również na południu Polski. W kwietniu niebezpieczne zwierzę zaatakowało 58-latkę w Płonnej na Podkarpaciu.

Dotarcie do rannej kobiety było trudne z uwagi na zalesienie i brak zasięgu telefonicznego. Akcję prowadziły straż pożarna, policja i GOPR. Poszkodowana nie przeżyła.

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Niedźwiedzie pojawiły się również w innych regionach. "W związku z informacjami przekazanymi przez mieszkańców dotyczącymi pojawienia się niedźwiedzia (...) apeluje się do wszystkich osób o zachowanie szczególnej ostrożności" - przekazały w środę władze miasta i gminy Piwniczna-Zdrój w woj. małopolskim.

Źródło: tnlive.sk, Interia

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