"Po uchyleniu aresztu ekstradycyjnego zastosowano wobec ww. środek zapobiegawczy wolnościowy w postaci kaucji oraz orzeczono zakaz opuszczania terytorium ZEA połączony z zatrzymaniem paszportu , aby zabezpieczyć obecność Sebastiana M. do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego".

Sebastian M. był sprawcą tragedii na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego we wrześniu 2023 roku. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów zginęła podróżująca nim rodzina - matka, ojciec oraz pięcioletni syn . Ich auto stanęło w ogniu.

Sprawa Sebastiana M. "Prokuratura Krajowa zwróciła się do władz emirackich"

Prokuratura Krajowa zwróciła się w związku z zaistniałą sytuacją do władz emirackich z propozycją zorganizowania wideokonferencji z sędzią reprezentującym Ministerstwo Sprawiedliwości ZEA zajmującym się tą sprawą, aby uzyskać szczegółowe informacje o toczącym się postępowaniu ekstradycyjnym i możliwej dacie jego zakończenia. Wymiana informacji oraz dokumentów pomiędzy polską prokuraturą, a Ministerstwem Sprawiedliwości ZEA odbywa się drogą dyplomatyczną - podano.

Dotychczas brak odpowiedzi na propozycję ze strony emirackiej. Zwróciła się ona natomiast o dodatkowe informacje dotyczące przestępstwa zarzucanego Sebastianowi M. w Polsce w celu weryfikacji, czy czyn ten stanowi również przestępstwo na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To warunek konieczny do podjęcia decyzji o wydaniu osoby poszukiwanej. "Nawiązano również współpracę z Ambasadą tego państwa w Polsce" - czytamy w oświadczeniu.

"Polska prokuratura podejmuje działania, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski"

W komunikacie rzecznik prasowej prokuratora generalnego, prok. Anny Adamiak przekazano również, że z wcześniejszych informacji władz emirackich wynika, że postępowanie ekstradycyjne przed Sądem Apelacyjnym w ZEA trwa około 4-6 miesięcy. Od orzeczenia tego sądu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, a w przypadku stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania, ostateczna decyzja o ekstradycji należy do Ministra Sprawiedliwości.

Jak dodano, "polska prokuratura, mając na uwadze okoliczności i rozmiar tragedii spowodowanej zdarzeniem, podejmuje wszelkie możliwe działania, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za zarzucane mu przestępstwo".