W skrócie Sąd w Londynie postanowił, że decyzja o ekstradycji Michała Kuczmierowskiego do Polski zostanie ogłoszona 19 listopada. Możliwa jest jednak zmiana terminu.

Podczas czwartkowego posiedzenia poruszono kwestie organizacji polskiego sądownictwa oraz potencjalnych przeszkód w realizacji ekstradycji, koncentrując się na sporach dotyczących mianowania sędziów i roli Trybunału Konstytucyjnego.

Michał Kuczmierowski ma postawione zarzuty związane z działalnością w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyznania mu listu żelaznego na wniosek obrony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sąd w Londynie zdecydował w czwartek, że decyzja w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska) ma zostać ogłoszona 19 listopada.

Londyński sędzia zastrzegł jednak, że termin ten może jeszcze ulec modyfikacji.

Sąd w Londynie zdecydował w sprawie Kuczmierowskiego. Padły pytania

Przedstawiciele polskiej prokuratury oraz Kuczmierowskiego zadawali w czwartek pytania m.in. ekspertowi, dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołajowi Pietrzakowi, który mówił o sposobie, w jaki zorganizowany jest polski system sądownictwa.

Prawnicy obu stron powtórzyli swoje wcześniejsze argumentacje, skupiając się między innymi na sporach o mianowanie sędziów w Polsce i rolę Trybunału Konstytucyjnego oraz na tym, czy stanowią one przeszkodę dla ekstradycji.

Przypomnijmy, że na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.

Afera w RARS. Michał Kuczmierowski z zarzutami

Michał Kuczmierowski od czerwca 2024 r. ma postawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sprawie chodzi o jego działalność jako szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zakup agregatów prądotwórczych dla Ukrainy od firmy odzieżowej Red is Bad, która na transakcji zarobiła ponad 100 mln zł.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, otwiera się w nowym oknie.

Obrona Kuczmierowskiego starała się o wydanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie 10 września nie uwzględnił wniosku o taki dokument, mimo trzykrotnych starań obrońców podejrzanego. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, to po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.



