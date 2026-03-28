Eksplozje wstrząsnęły centrum Toronto. Dach budynku stanął w ogniu

W skrócie W centrum Toronto na dachu jednego z budynków doszło do pożaru po eksplozji trzech butli z propanem.

Według straży pożarnej ogień został opanowany i nikt nie został poszkodowany.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane w śledztwie.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 18 czasu lokalnego (ok. godz. 23 w Polsce). Służby otrzymały zgłoszenie po tym, jak na dachu jednego z budynków w centrum Toronto doszło do dwóch eksplozji.

Niedługo później nad ulicami w pobliżu dzielnicy finansowej zaczęły unosić się kłęby gęstego, czarnego dymu. Na dachu rozszalał się pożar.

Toronto. Potężne eksplozje w centrum miasta. Dach budynku stanął w ogniu

Rzecznik straży pożarnej w Toronto Deepak Chagger, którego cytuje agencja Reutera, powiadomił, że na dachu budynku prowadzone były prace budowlane. Jak dodał, możliwą przyczyną pojawienia się ognia było pęknięcie trzech butli z propanem.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać dym unoszący się znad budynku, a także buchające płomienie. W tle słychać z kolei syreny wozów strażackich i innych służb zmierzających na miejsce.

Rzecznik straży pożarnej przekazał, że ogień został opanowany, a w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Portal CityNews Toronto zaznaczył z kolei, że w tamtym czasie w okolicy panował większy ruch uliczny niż zwykle. Spowodowane to było pierwszym meczem baseballowym Toronto Blue Jays w tym sezonie, który rozgrywał się niedaleko od budynku.

Eksplozje były na tyle silne, że mimo ulicznego gwaru były bardzo wyraźnie słyszalne przez okolicznych mieszkańców i przechodniów.

W momencie, gdy doszło do wybuchów, w pobliskiej restauracji przebywała pisarka Julie Mannell. W rozmowie z portalem CP24 kobieta relacjonowała, że usłyszała potężny huk, a następnie poczuła, jak budynek się trzęsie. Mannell widziała także zjeżdżające na miejsce wozy strażackie.

Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru w centrum Toronto ma wykazać śledztwo.

Źródła: Reuters, CityNews Toronto, CTV News

