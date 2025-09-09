Eksplozje w stolicy Kataru. Uderzenie przypuścił Izrael

W stolicy Kataru, Dosze doszło do potężnego wybuchu. Izraelski urzędnik potwierdził agencji Reutera, że Izrael przeprowadził atak na liderów Hamasu. AFP informowała o kilku eksplozjach w mieście.

"IDF i ISA przeprowadziły precyzyjny atak wymierzony w najwyższe kierownictwo organizacji terrorystycznej Hamas" - podają Siły Obronne Izraela.

Katar: Atak Izraela w Dosze. Przebywali tam liderzy Hamasu

Telewizja Al Jazeera, powołując się na swoje źródła, przekazała, że "zaatakowana została delegacja negocjacyjna Hamasu podczas spotkania w Dosze".

Według izraelskich mediów w stolicy Kataru miał przebywać Chalil al-Hajja, jeden z wysokich urzędników Hamasu.

