Eksplozje w stolicy Kataru. Uderzenie przypuścił Izrael
W stolicy Kataru, Dosze doszło do potężnego wybuchu. Izraelski urzędnik potwierdził agencji Reutera, że Izrael przeprowadził atak na liderów Hamasu. AFP informowała o kilku eksplozjach w mieście.
"IDF i ISA przeprowadziły precyzyjny atak wymierzony w najwyższe kierownictwo organizacji terrorystycznej Hamas" - podają Siły Obronne Izraela.
Katar: Atak Izraela w Dosze. Przebywali tam liderzy Hamasu
Telewizja Al Jazeera, powołując się na swoje źródła, przekazała, że "zaatakowana została delegacja negocjacyjna Hamasu podczas spotkania w Dosze".
Według izraelskich mediów w stolicy Kataru miał przebywać Chalil al-Hajja, jeden z wysokich urzędników Hamasu.
Więcej informacji wkrótce