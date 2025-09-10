O zdarzeniu najpierw poinformowały litewskie media. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pożaru. Widoczny był również słup gęstego, czarnego dymu.

Jak informuje nadawca publiczny LRT, wypadek miał miejsce na przedmieściach Wilna w środę rano, przed godziną 10:00. Świadkowie najpierw informowali o pożarze, a następnie o kojenych eksplozjach.

Pożar wagonów Orlenu na Litwie. Jest komentarz spółki

- Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz płynny z rafinerii ORLEN Lietuva. Do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie - przekazał Interii rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński.

Zaznaczył, że infrastruktura, gdzie doszło do pożaru ta nie jest własnością ORLEN Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna.

- Spółka współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia. Na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań - podkreślił Witczyński.

Wilno ostrzega mieszkańców. Możliwe zanieczyszczenie powietrza

- Według wstępnych danych, pożar wybuchł z powodu naruszenia warunków pracy - powiedział dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, cytowany przez LRT.

Według wstępnych informacji pożar objął osiem wagonów. Litewskie służby wskazują również, że na razie wiadomo o jednej poszkodowanej osobie.

Akcja gaśnicza jest trudna ze względu na ekstremalnie wysoką temperaturę. Miasto Wilno ostrzega mieszkańców o możliwości zanieczyszczenia powietrza.

Mieszkańcom mieszkającym bliżej miejsca pożaru zaleca się, aby nie wychodzili na zewnątrz, a jeśli pozostaną w domu, nie otwierali otworów wentylacyjnych, okien i drzwi.

