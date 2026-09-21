W skrócie W strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej Koreę Południową od Korei Północnej doszło do eksplozji, w wyniku której ranni zostali trzej południowokoreańscy żołnierze.

Przyczyną wybuchu mogła być mina, nie ustalono jednak, do której ze stron należał ładunek.

Według południowokoreańskich źródeł w DMZ może znajdować się około 800 tysięcy min, z których wiele pochodzi z okresu wojny koreańskiej.

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Trzech południowokoreańskich żołnierzy zostało rannych w poniedziałek podczas operacji prowadzonej w zachodniej części strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), oddzielającej Koreę Południową od Korei Północnej.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało, że do eksplozji doszło na południe od wojskowej linii demarkacyjnej.

Dwóch rannych ewakuowano śmigłowcem. Trzeci miał zostać najpierw przetransportowany drogą lądową, a następnie również zabrany helikopterem.

Korea Północna. Eksplozja w strefie DMZ. Przyczyną mogła być mina

Według południowokoreańskich mediów wybuch mógł zostać spowodowany przez minę. Yonhap TV podała, że jeden z żołnierzy został ciężko ranny podczas operacji z udziałem 25. Dywizji Piechoty.

Poszkodowani trafili do wojskowego szpitala Armed Forces Capital Hospital.

Nie ustalono dotąd, czy mina została rozmieszczona przez siły Korei Północnej, czy należała do południowokoreańskiej armii.

Strefa zdemilitaryzowana między Koreą Północną a Południową JUNG YEON-JE AFP

Strefa zdemilitaryzowana na granicy obu Korei jest jednym z najbardziej zaminowanych obszarów na świecie. Według danych wojskowych przytaczanych przez agencję Yonhap w jej rejonie może znajdować się około 800 tys. min. Wiele z nich pochodzi jeszcze z czasów wojny koreańskiej.

Korea Północna stawiała miny przy granicy

DMZ dzieli Półwysep Koreański od zakończenia wojny koreańskiej z lat 1950-1953. Konflikt zakończył się zawieszeniem broni, a nie podpisaniem traktatu pokojowego.

Wojna pochłonęła około 3 mln ofiar, w tym ponad 2 mln cywilów.

Wojna koreańska. Atak na transport kolejowy w Korei Północnej U.S. Army Military History Institute Wikimedia Commons

W 2024 roku, po określeniu Korei Południowej przez Kim Dzong Una mianem "głównego wroga", północnokoreańskie wojsko przez miesiące rozmieszczało miny i budowało bariery przeciwczołgowe wzdłuż granicy.

Działania te miały służyć trwałemu odcięciu granicy między oboma państwami.

Źródła: AFP, rl, Reuters



