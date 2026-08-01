Eksplozja w restauracji w centrum Moskwy. Są zabici i ranni
W restauracji w centrum Moskwy doszło do eksplozji. Według informacji przekazanych przez rosyjską policję trzy osoby nie żyją, a 15 zostało rannych z obrażeniami różnego stopnia.
W skrócie
- W restauracji w centrum Moskwy doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.
- Eksplozję potwierdziło rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych; miejsce zdarzenia jest zabezpieczane przez służby.
- Niezależne źródła przekazują, że w restauracji odbywało się zamknięte wydarzenie, według niektórych relacji uroczystość z okazji urodzin generała.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Informację o wybuchu potwierdziło rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych, cytowane przez kremlowską agencję TASS. Do zdarzenia doszło "w pobliżu letniej kawiarni na placu Kudrinskim w centrum Moskwy".
"Na miejsce zdarzenia przybyli strażacy, ratownicy i ekipy pogotowia ratunkowego. Trwają prace śledczych z ministerstwa spraw wewnętrznych. Przechodniów prosimy o oddalenie się od miejsca zdarzenia" - napisano w komunikacie TASS. Dołączono do niego także nagranie z okolic miejsca zdarzenia.
Niezależna od rosyjskich władz Baza przekazała, że według naocznych świadków doszło do eksplozji w restauracji Balzi Rossi na pierwszym piętrze wieżowca.
Wybuch w centrum Moskwy. Ofiary śmiertelne i ranni
Portal Meduza informuje, że policja otoczyła teren wokół wybuchu, zostało też odwołane mający się rozpocząć tego wieczoru wydarzenie zorganizowane dla rowerzystów. Według niezależnych źródeł, w tym miejscu miała się odbywać zamknięta impreza. Astra podała, że były tam świętowane urodziny generała, inne źródła piszą o odbywającym się tam weselu.
Do sprawy odniósł się były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.
"Według rosyjskich kanałów na Telegramie restauracja była zamknięta na zamknięte wydarzenie. Mogła być zamknięta z okazji urodzin rosyjskiego generała. Rosyjskie media donoszą, że przy restauracji zaparkowało wiele pojazdów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi oraz autobus rosyjskiej Rosgwardii. Ministerstwo obrony Rosji i inne struktury organów ścigania zazwyczaj mają takie tablice rejestracyjne.Te informacje nie zostały potwierdzone" - napisał w portalu X.