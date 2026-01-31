W skrócie Wybuch miał miejsce w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprzeczył doniesieniom o śmierci dowódcy marynarki wojennej podczas eksplozji.

Do wybuchu doszło w czasie, gdy napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi uległy zaostrzeniu, a w regionie pojawiły się amerykańskie okręty wojenne.

Tuż po wybuchu pojawiły się pogłoski, że miał w nim zginąć irański dowódca marynarki wojennej. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) stanowczo temu zaprzeczył.

Ponadto pojawiły się również niepokojące doniesienia o wybuchach w dwóch innych miejscach. Mowa o Ahwaz przy granicy z Irakiem i Parand w prowincji Teheran. Według Tehran News w tej pierwszej miejscowości zginęły co najmniej cztery osoby.

Iran. Wybuch w porcie nad Zatoką Perską

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Według irańskiej telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów.

- Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna - podała irańska telewizja.

Oficjalna agencja Irna podała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Agencja Reutera próbowała zweryfikować pojawiające się informacje. Nie udało jej się jednak skontaktować z władzami Iranu.

Dodajmy, że port Bandar Abbas leży nad Cieśniną Ormuz, czyli ważnym szlakiem wodnym między Iranem a Omanem. Przez ten rejon transportowana jest jedna piąta światowego transportu morskiego ropy naftowej.

Konflikt USA-Iran. Doszło do zaostrzenia napięć

Do wybuchu doszło w momencie zaostrzenia się napięć między Teheranem a Waszyngtonem.

W sobotę irański prezydent Masud Pezeszkian zarzucił przywódcom Stanów Zjednoczonych, Izraela i państw europejskich wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, wzniecanie niepokojów społecznych i dostarczanie ludności środków do "rozbijania narodu" podczas ostatnich protestów.

Prezydent Donald Trump zagroził natomiast władzom w Tehernie interwencją zbrojną, jeśli te będą kontynuować prace nad programem zbrojeń jądrowych, brutalnie traktować uczestników antyrządowych demonstracji i nie wykazywać chęci negocjacji z Waszyngtonem.

Z tego powodu wojska USA wzmacniają od kilkunastu dni potencjał swoich sił na Bliskim Wschodzie. W regionie znajduje się obecnie m.in. dziesięć amerykańskich okrętów wojennych.

Pentagon i Biały Dom zaprezentowały Trumpowi kilka opcji dotyczących uderzeń na Iran, włącznie z dużą kampanią bombardowania obiektów reżimu, o czym powiadomił "Wall Street Journal". Według dziennika bliskowschodni sojusznicy USA dążą do dyplomatycznego rozwiązania sporu.

