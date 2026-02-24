W skrócie W pobliżu Dworca Sawiołowskiego w Moskwie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego obok policyjnego radiowozu.

W wyniku wybuchu zginął policjant oraz zamachowiec, a dwie osoby zostały ranne.

Tożsamość i motywy sprawcy pozostają nieznane, a teren ataku został odseparowany przez policję.

Do ataku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, około północy (godz. 22 w Polsce), w okolicach jednej z najważniejszych moskiewskich stacji kolejowych - Dworca Sawiołowskiego. O zdarzeniu poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji.

Rosja. Wybuch w pobliżu Dworca Sawiołowskiego, nie żyje policjant

Według komunikatu rosyjskich władz mężczyzna zbliżył się do zaparkowanego radiowozu, w którym siedzieli policjanci, z ładunkiem wybuchowym. Kiedy znalazł się w niewielkiej odległości od pojazdu zdetonował urządzenie.

W wyniku wybuchu życie stracił jeden z funkcjonariuszy policji, a dwóch kolejnych zostało rannych. W zdarzeniu zginął także zamachowiec. Na razie nie są znane jego motywy ani tożsamość.

Rosyjskie służby wszczęły śledztwo w tej sprawie na podstawie przepisów dotyczących usiłowania zabójstwa funkcjonariusza publicznego oraz nielegalnego obrotu materiałami wybuchowymi.

Rosja. Eksplozja w Moskwie, są zabici i ranni

Jak poinformowała rzeczniczka Komitetu Śledczego Rosji Swietłana Petrenko, ofiarą wybuchu padł starszy porucznik Denis Bratuszczenko, służący w rosyjskiej policji od 2019 roku. Funkcjonariusz pozostawił żonę i dwoje dzieci.

Zaatakowany radiowóz, widoczny na zdjęciach z miejsca zdarzenia, został wyraźnie uszkodzony, nie stanął jednak w płomieniach. Obszar, na którym doszło do ataku został odseparowany przez policję. Na miejsce wezwano także służby medyczne.

Wybuch w pobliżu Dworca Sawiołowskiego to kolejny z serii ataków, do których w ostatnich tygodniach doszło w Moskwie. W grudniu w podobnym zdarzeniu zginęło dwóch policjantów, którzy próbowali zatrzymać podejrzaną osobę zbliżającą się do ich radiowozu. Kilka dni wcześniej w pobliżu postrzelony został z kolei rosyjski generał.

