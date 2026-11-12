W skrócie W wyniku eksplozji samochodu w rejonie puszkińskim w Petersburgu zginął rosyjski pułkownik, którego tożsamość pozostaje na razie nieznana.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął oficjalne dochodzenie w sprawie zdarzenia, kwalifikując incydent jako zabójstwo wojskowego.

Służby prowadzą inspekcję miejsca wybuchu, aby wyjaśnić jego przyczyny, podczas gdy media podają sprzeczne informacje na temat liczby osób przebywających w pojeździe.

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Eksplozja miała miejsce w czwartek około godz. 7 rano czasu lokalnego, nieopodal zjazdu na autostradę Kołpińskie. Incydent potwierdziła już Główna Dyrekcja Śledcza Komitetu Śledczego Rosji.

W wyniku zdarzenia zginął rosyjski pułkownik. Jego tożsamość nie została jeszcze oficjalnie ujawniona.

Eksplozja w Petersburgu. Nie żyje rosyjski dowódca

Według części mediów w pojeździe, poza wojskowym, miał znajdować się również członek jego rodziny. Miał przeżyć wybuch, ale odnieść obrażenia. Rosyjska agencja państwowa TASS podaje jednak, że wojskowy był jedyną osobą znajdującą się w środku samochodu.

Z nagrań opublikowanych przez rosyjskie media wynika, że eksplozja dosięgnęła też autobusu - szyby i kabina zostały uszkodzone.

Eksplozja doprowadziła do paraliżu na drodze, ruch został zablokowany.

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Zamach na rosyjskiego oficera? Rosyjskie służby prowadzą śledztwo

Rosyjskie służby poinformowały o podjęciu działań mających ustalić okoliczności zdarzenia.

"Obecnie śledczy i specjaliści sądowi wraz z funkcjonariuszami operacyjnymi prowadzą inspekcję miejsca zdarzenia, następnie przeprowadzone zostaną niezbędne badania sądowe" - napisano w oświadczeniu.

Komisja Śledcza bada sprawę pod kątem zabójstwa wojskowego.

Do podobnego zdarzenia w Petersburgu doszło 27 sierpnia. W wyniku wybuchu umieszczonej w jego samochodzie bomby zginął podpułkownik rosyjskiej armii, a jadąca wraz z nim żona została ciężko ranna.

Źródła: Suspilne, TASS



