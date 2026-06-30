Eksplozja w Monako. Są ranni, trwa obława na sprawcę

W skrócie Eksplozja pod budynkiem mieszkalnym w Monako spowodowała obrażenia u trzech osób, z których dwie są w ciężkim stanie.

Monitoring uchwycił wizerunek sprawcy, a policja prowadzi obecnie obławę.

Francuskie służby ratunkowe oraz policja współpracują z Monako w odnalezieniu sprawcy po zdarzeniu.

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Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 21. Jak informuje France Info, ładunek wybuchowy został podłożony pod budynkiem mieszkalnym przy ulicy ks. Louisa Frolli, nieopodal granicy z Francją.

Według informacji przekazanych przez policję, zawierał gwoździe i śrut. W wyniku eksplozji ucierpiały trzy osoby - z nieoficjalnych doniesień wynika, że może chodzić o obywateli Ukrainy.

Eksplozja w Monako. Sprawca podłożył ładunek wybuchowy

Dwie z poszkodowanych osób to para w wieku 50-60 lat. Ich stan określany jest jako ciężki. Ucierpieć miał również 13-letni chłopiec, prawdopodobnie należący do wspomnianej rodziny.

Jak wskazują władze, brak informacji o tym, dlaczego celem miał być akurat ten budynek. - To pierwszy raz w historii, o ile mi wiadomo, że taki czyn miał miejsce w Księstwie Monako - przekazał minister stanu Monako Christophe Mirmand.

Prokurator kraju Stéphane Thibault powiadomił w rozmowie z France Télévisions, że trwa obława na sprawcę zamachu. Jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

"Tragedia, która dotyka Monako". Francja oferuje wsparcie

"Na miejscu są francuskie zespoły ratunkowe, a współpraca policyjna została uruchomiona, aby odnaleźć uciekającego sprawcę" - przekazało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Głos w sprawie zabrał też Éric Ciotti, mer sąsiadującej z Monako Nicei. "Zamach dokonany dzisiejszego wieczoru jest tragedią, która dotyka Monako" - napisał, dodając że kraj może liczyć na wsparcie służb bezpieczeństwa i ratunkowych z Francji.

Źródło: Le Monde, France Info





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