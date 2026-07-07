Eksplozja w czasie wizyty Macrona. Dwa wybuchy nieopodal hotelu
Seria eksplozji wstrząsnęła we wtorek Damaszkiem podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ładunki wybuchły w pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się francuski prezydent. Pałac Elizejski zapewnił jednak, że Macron nie był zagrożony i nie słyszał wybuchów. Syryjska agencja prasowa przekazała, że w wybuchu rannych zostało 18 osób.
W skrócie
- We wtorek podczas wizyty Emmanuela Macrona w Damaszku doszło do dwóch wybuchów w pobliżu hotelu, gdzie przebywał prezydent Francji.
- Macron nie słyszał eksplozji i nie był zagrożony, a na miejsce skierowano służby ratunkowe, jednak nie przekazano informacji o przyczynach wybuchów ani ewentualnych ofiarach.
- Prezydent Francji spotkał się z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem asz-Szarą zgodnie z planem wizyty, a rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej i zacieśnienia relacji.
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Jak poinformował Reuters, powołując się na świadka, w centrum syryjskiej stolicy słychać było silne eksplozje, a nad miejscem zdarzenia unosił się dym. Według agencji wybuchy wystąpiły w pobliżu hotelu, w którym nocował Emmanuel Macron.
"Jedna z bomb została umieszczona w kontenerze na śmieci, a druga w pojeździe w pobliżu hotelu Four Seasons" - podało syryjskie źródło związane ze służbami bezpieczeństwa.
Jak podaje syryjska agencja prasowa, w wybuchach rannych zostało 18 osób, w tym czterech funkcjonariuszy policji.
Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Francji nie słyszał eksplozji. W chwili zdarzenia był w drodze na spotkanie z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem asz-Szarą.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Dotychczas nie przekazano informacji o przyczynach wybuchu ani o ewentualnych ofiarach.
Eksplozje w Damaszku. W czasie wizyty Macrona z prezydentem Syrii
Państwowe syryjskie media poinformowały, że mimo eksplozji Ahmed asz-Szara przyjął Emmanuela Macrona w pałacu prezydenckim zgodnie z wcześniejszym harmonogramem wizyty.
Francuski prezydent przybył do Damaszku w poniedziałek. Jest pierwszym przywódcą państwa Unii Europejskiej, który odwiedził Syrię od czasów obalenia w 2024 roku wieloletniego prezydenta Baszara al-Asada.
Macron chce zacieśnienia współpracy z Syrią
Jak podkreślają zagraniczne media, wizyta Macrona ma symbolizować nowy etap relacji Zachodu z Syrią po zmianie władzy w Damaszku.
Macronowi towarzyszy delegacja przedstawicieli biznesu i francuskich przedsiębiorstw. Podczas rozmów z syryjskimi władzami omawiane mają być możliwości odbudowy współpracy gospodarczej oraz wzmocnienia relacji dwustronnych.
Źródła: AFP, Reuters