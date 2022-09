- Pierwsi ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia w czteropiętrowym budynku, tuż przed godziną 9:30 rano czasu lokalnego i stwierdzili, że zawaliło się ostatnie piętro tego obiektu - wyjaśnił podczas konferencji prasowej Marc Ferman, zastępca komisarza straży pożarnej w Chicago.

Na miejsce eksplozji przybyło 10 karetek. Mieszkańcy przyległego budynku zostali ewakuowani.

Trzy osoby w stanie krytycznym

- Co najmniej osiem osób zostało przewiezionych do pobliskich szpitali, z których co najmniej trzy są w stanie krytycznym - poinformował Ferman. Dodał, że strażacy wydobyli wszystkich z zawalonego budynku. Nikt nie został tam uwięziony.

W uszkodzonym budynku znajdowało się 36 mieszkań.

- Nie wiemy jeszcze, co jest przyczyną tego wybuchu. Wciąż jest to przedmiotem dochodzenia - tłumaczył Ferman.

Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, a także oddział bombowy chicagowskiej policji.