Do eksplozji w sklepie z zabawkami w jednym z moskiewskich domów handlowych doszło w niedzielę rano. Według źródeł rosyjskiej agencji RIA Nowosti w wyniku wybuchu zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Jak podają rosyjskie media, w sklepie wybuchła butla z helem lub gazem ziemnym. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że przyczyną eksplozji najprawdopodobniej była awaria techniczna urządzenia.

Eksplozja w Moskwie. Jedna osoba nie żyje

Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe, które pomogły w ewakuacji budynku, a następnie będą starały się wyjaśnić szczegóły zdarzenia.

Sklep znajduje się w domu handlowym na Placu Łubiańskim w pobliżu siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W tym samym budynku, co sklep z zabawkami, znajduje się również wiele innych lokali handlowych, restauracje, a także kino. Cały kompleks został ewakuowany.

Pranie mózgów na masową skalę. Totalitaryzm z Rosji zagraża i Polsce Polsat News Polsat News