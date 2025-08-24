Eksplozja w centrum Moskwy. Zarządzono ewakuację

Co najmniej jedna osoba zginęła w wybuchu, do którego doszło w sklepie z zabawkami w centrum Moskwy - poinformowały w niedzielę tamtejsze media. Według wstępnych informacji w centrum handlowym eksplodowała butla z gazem. Miejsce to znajduje się blisko siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Budynek centrum handlowego, w którym doszło do eksplozji
Budynek centrum handlowego, w którym doszło do eksplozji

Do eksplozji w sklepie z zabawkami w jednym z moskiewskich domów handlowych doszło w niedzielę rano. Według źródeł rosyjskiej agencji RIA Nowosti w wyniku wybuchu zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie zostały ranne i przewiezione do szpitala.

    Jak podają rosyjskie media, w sklepie wybuchła butla z helem lub gazem ziemnym. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że przyczyną eksplozji najprawdopodobniej była awaria techniczna urządzenia.

    Eksplozja w Moskwie. Jedna osoba nie żyje

    Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe, które pomogły w ewakuacji budynku, a następnie będą starały się wyjaśnić szczegóły zdarzenia.

    Sklep znajduje się w domu handlowym na Placu Łubiańskim w pobliżu siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W tym samym budynku, co sklep z zabawkami, znajduje się również wiele innych lokali handlowych, restauracje, a także kino. Cały kompleks został ewakuowany.

