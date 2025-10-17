Eksplozja w bloku w Bukareszcie. Są zabici i ranni

Co najmniej trzy osoby zginęły a 13 zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło w piątek w bloku mieszkalnym w Bukareszcie. Eksplozja doprowadziła do zawalenia się dwóch pięter, a jej siła wybiła szyby w pobliskiej szkole.

Do eksplozji doszło w piątek rano w ośmiopiętrowym bloku mieszkalnym w dzielnicy Rahova w stolicy Rumunii. - Wstępna ocena wskazuje, że budynek jest zagrożony zawaleniem. Został całkowicie ewakuowany - poinformował rumuński sekretarz stanu Raed Arafat.

W budynku pozostają jedynie strażacy, którzy poszukują ewentualnych ofiar.

Wybuch doprowadził do zawalenia się dwóch pięter budynku. Siła eksplozji była tak duża, że wybiła szyby z okien pobliskiej szkoły.

    Bukareszt. Potężna eksplozja w bloku. Podano prawdopodobną przyczynę

    Według wstępnych informacji podanych przez portal Hotnews.ro w wyniku wybuchu zginęły co najmniej trzy osoby, a 13 zostało rannych i trafiło do szpitala.

    - W bloku nadal trwa akcja poszukiwawcza. Nie można wejść do środka po dokumenty i inne bagaże. Prosimy mieszkańców, aby nie ryzykowali wchodzenia do bloku - powiedział koordynator Departamentu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

    Najprawdopodobniej przyczyną wybuchu był ulatniający się gaz. Jeden z mieszkańców budynku cytowany przez Hotnews.ro przekazał, że już w czwartek w bloku było czuć gaz, w związku z czym na miejsce przyjechała firma, która zamknęła jego dopływ.

