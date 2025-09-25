Bliski Wschód
Eksplozja samochodu w Tel Awiwie. Kłęby dymu nad miastem

Oprac.: Monika Bortnowska

Na jednej z głównych arterii Tel Awiwu doszło do wybuchu samochodu. Ranny został 46-letni mężczyzna - podają izraelskie media. Nad miastem unosił się czarny dym. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna eksplozji.

Wybuch samochodu w Tel Awiwie
Wybuch samochodu w Tel AwiwieMindspace Studio / XUnsplash

Do wybuchu samochodu doszło w czwartek na jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Tel Awiwie - podała izraelska stacja Kanał 12.

Według portalu Times of Israel ranny został 46-letni mężczyzna. Ratownicy poinformowali, że ma tylko lekkie obrażenia. Przewieziono go do szpitala.

Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.

    Źródło: Kanał 12, Times of Israel

