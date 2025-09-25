Eksplozja samochodu w Tel Awiwie. Kłęby dymu nad miastem
Na jednej z głównych arterii Tel Awiwu doszło do wybuchu samochodu. Ranny został 46-letni mężczyzna - podają izraelskie media. Nad miastem unosił się czarny dym. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna eksplozji.
Do wybuchu samochodu doszło w czwartek na jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Tel Awiwie - podała izraelska stacja Kanał 12.
Według portalu Times of Israel ranny został 46-letni mężczyzna. Ratownicy poinformowali, że ma tylko lekkie obrażenia. Przewieziono go do szpitala.
Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.
Izrael. Strzelanina w autobusie, nie żyje sześć osób
Zaledwie kilkanaście dni temu doszło do innego wypadku w Izraelu. We wschodniej Jerozolimie miała miejsce strzelanina. Jak podały służby, w ataku zginęło sześć osób. Rannych zostało w sumie 21 osób.
Policja przekazała, że dwóch napastników podjechało samochodem do autobusu stojącego na przystanku, po czym otworzyło ogień do pasażerów. Zamachowcy zostali "zneutralizowani" przez żołnierza i uzbrojonego cywila, którzy znajdowali się na miejscu zdarzenia.
- Autobus był pełen ludzi. Gdy tylko wjechał na przystanek, rozpoczęła się strzelanina. Podejrzany mężczyzna wykonał telefon, a gdy rozmawiał, pojawili się terroryści - relacjonowała jedna z kobiet, która była w ostrzelanym autobusie.
Źródło: Kanał 12, Times of Israel