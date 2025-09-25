Do wybuchu samochodu doszło w czwartek na jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Tel Awiwie - podała izraelska stacja Kanał 12.

Według portalu Times of Israel ranny został 46-letni mężczyzna. Ratownicy poinformowali, że ma tylko lekkie obrażenia. Przewieziono go do szpitala.

Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.

Izrael. Strzelanina w autobusie, nie żyje sześć osób

Zaledwie kilkanaście dni temu doszło do innego wypadku w Izraelu. We wschodniej Jerozolimie miała miejsce strzelanina. Jak podały służby, w ataku zginęło sześć osób. Rannych zostało w sumie 21 osób.

Policja przekazała, że dwóch napastników podjechało samochodem do autobusu stojącego na przystanku, po czym otworzyło ogień do pasażerów. Zamachowcy zostali "zneutralizowani" przez żołnierza i uzbrojonego cywila, którzy znajdowali się na miejscu zdarzenia.

- Autobus był pełen ludzi. Gdy tylko wjechał na przystanek, rozpoczęła się strzelanina. Podejrzany mężczyzna wykonał telefon, a gdy rozmawiał, pojawili się terroryści - relacjonowała jedna z kobiet, która była w ostrzelanym autobusie.

Źródło: Kanał 12, Times of Israel

