W skrócie Do potężnej eksplozji na rosyjskiej korwecie rakietowej Merkury doszło w libijskim porcie Bengazi w nocy z soboty na niedzielę.

Władze wschodniej Libii podejrzewają, że przyczyną zniszczenia rosyjskiej jednostki był atak przy użyciu drona.

Okręt Merkury, należący formalnie do Floty Czarnomorskiej, przebywał w Bengazi w celu uzupełnienia zapasów paliwa oraz prowiantu.

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"Z otrzymanych informacji wynika, że korweta została prawdopodobnie zniszczona, ale na razie nie wiadomo, czy zatonęła, czy też całkowicie się spaliła" - podał portal Naval News, powołując się na zdjęcia satelitarne i kilka swoich źródeł.

Wybuch nastąpił w nocy z soboty na niedzielę. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało.

Rząd wschodniej Libii oświadczył, że podejrzewa się, iż przyczyną eksplozji był atak dronowy. Dodał, że okręt miał uzupełnić w Bengazi paliwo i prowiant, a następnie wrócić do Rosji.

Libia. Eksplozja na rosyjskim okręcie Merkury w Bengazi

W konsekwencji upadku i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest podzielona na część zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej i wschodnią, rządzoną przez gen. Chalifę Haftara, któremu podlega samozwańcza Libijska Armia Narodowa.

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Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podal Naval News.

Formalnie Merkury należy do Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę w Ukrainie pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce.

Okręt wszedł do służby w marcu 2023 roku. Ma 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiada hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczy do 90 osób.

To nie pierwszy taki incydent. Wcześniej ukraińskie drony uderzyły w okręt

Naval News zwraca uwagę, że siły ukraińskie przeprowadziły wcześniej kilka udanych ataków na rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym.

3 czerwca ukraińskie drony trafiły w identyczny okręt wojenny jak Merkury w Kronsztadzie pod Petersburgiem. Eksplozja także wówczas spowodowała duży pożar.



