W skrócie Na gazowcu MV Falcon u wybrzeży Jemenu wybuchł pożar spowodowany nieznaną eksplozją.

Dwóch marynarzy zaginęło, a pozostałych 24 ewakuowano na inne statki.

Podejrzenia o atak ze strony rebeliantów Huti zostały zdementowane, a przyczyna wybuchu nadal pozostaje nieznana.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rozszerza się pożar, który po wywołanej nieznaną przyczyną eksplozji wybuchł w sobotę na gazowcu MV Falcon u wybrzeży Jemenu, w pobliżu portu Aden - poinformowała unijna misja morska Aspides.

Statek jest w pełni załadowany LPG - podała agencja Reutera.

Rozwiń

Pożar na gazowcu MV Falcon. Zaginęło dwóch marynarzy

Według misji Aspides, w związku z wybuchem i pożarem dwóch marynarzy zaginęło, pozostałych 24 zabrały inne statki - przekazała misja Aspides. W pobliże miejsca zdarzenia wysłano grecką fregatę.

Po eksplozji MV Falcon wszedł w dryf. Ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów misja zaleciła statkom w okolicy zachowanie bezpiecznej odległości od jednostki.

MV Falcon, pod banderą Kamerunu, płynął z portu Suhar w Omanie do Dżibuti z ładunkiem skroplonego gazu - poinformowała wcześniej brytyjska firma Ambrey zajmująca się bezpieczeństwem morskim.

Do eksplozji doszło, gdy statek znajdował się o 113 mil morskich na południowy wschód od Adenu. Portal Asharq przypomniał, że tankowiec był wymieniany wśród statków zaangażowanych w irańską flotę cieni.

Eksplozja na statku. Rebelianci odpierają zarzuty o ataku

Źródła związane z bezpieczeństwem morskim poinformowały, że w okolicy nie wykryto żadnych pocisków ani bezzałogowych statków powietrznych. Ambrey stwierdziła też, że gazowiec nie przypomina profilu celów, atakowanych od dwóch lat przez sprzymierzonych z Iranem jemeńskich rebeliantów Huti.

Należąca do rebeliantów agencja informacyjna Saba przekazała, że nie mają oni związku z sobotnim incydentem.

Rebelianci ostrzeliwali cywilne jednostki od czasu ataku terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael w październiku 2023 r. twierdząc, że jest to wyraz ich wsparcia dla Palestyńczyków. W rezultacie zakłócony został przepływ towarów przez jedną z najbardziej ruchliwych tras żeglugowych na świecie - Morze Czerwone i Kanał Sueski.

"Polityczny WF": Poseł ustawił swój głos jako... dzwonek w telefonie INTERIA.PL