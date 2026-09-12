Eksplozja magazynu broni w państwie NATO. To kolejna w ciągu miesiąca

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

W Bułgarii doszło do eksplozji i pożaru magazynu broni - poinformowały lokalne władze, cytowane przez Reutera. To drugi tego typu incydent w ostatnich tygodniach w tym kraju. W przeszłości firma znajdowała się na celowniku Rosjan.

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Mapa Bułgarii z zaznaczoną Carewą Liwadą i zdjęcie nocnego pożaru na tle wzgórz.
Eksplozja magazynu broni w Bułgarii Google Earth / X: @TRTWorldNowmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Bułgarii doszło do wybuchu i pożaru magazynu broni, co jest drugim podobnym przypadkiem w kraju w ostatnich tygodniach.
  • Fabryka EMCO, do której należał magazyn, w przeszłości była celem rosyjskich ataków, a w 2015 roku podjęto próbę otrucia właściciela firmy.
  • W ostatnich tygodniach na terenie Europy, między innymi w Słowacji, Polsce, Niemczech i Rumunii, miały miejsce incydenty sabotażu lub próby celowego zniszczenia obiektów związanych z przemysłem zbrojeniowym.
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Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w miejscowości Carewa liwada w centralnej Bułgarii. Według władz w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

- Obecnie pożar znajduje się ta terenie bazy magazynowej fabryki. Przenosi się z jednego magazynu na drugi - powiedziała gubernator obwodu Gabrowo Kristina Sidorowa.

Według lokalnych mediów, do zdarzenia doszło na terenie fabryki firmy EMCO, której właścicielem jest Emilian Gebrew. Mężczyzna i jego firma w przeszłości byli już wielokrotnie obiektami rosyjskich ataków. W ubiegłym miesiącu doszło do eksplozji w innej fabryce firmy.

Wcześniej w latach 2011-2020 wielokrotnie dochodziło do niszczenia magazynów broni, w których przechowywane było uzbrojenie na eksport do Ukrainy i Gruzji. Z kolei w 2015 roku doszło do próby otrucia Gebrewa. Według śledczych za wszystkie te ataki najprawdopodobniej odpowiadał Kreml.

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EMCO to bułgarska firma produkująca m.in. pociski artyleryjskie, amunicję do czołgów, pociski moździerzowe, granaty czy pociski lotnicze.

Eksplozja magazynu broni w Bułgarii. Kolejny tego typu incydent w Europie

W ostatnim czasie w całej Europie miały miejsce próby sabotażu, których ślady prowadzą do Rosji. Pod koniec sierpnia na Słowacji służby aresztowały trzy osoby, które przygotowały się do podpalenia fabryki dronów w tym kraju.

Zaledwie kilka dni później w Skarżysku-Kamiennej w województwie Świętokrzyskim doszło do pożaru hali produkcyjnej należącej do firmy WB Electronics, w której produkowane były części do dronów. Według służb na miejscu doszło do celowego podpalenia.

Z kolei na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku służby znalazły na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Sprzęt znajdował się w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow.

W ubiegłym tygodniu w Rumunii udaremniono operację sabotażową. Tamtejsze służby zatrzymały Rosjanina, który m.in. fotografował obiekty strategiczne, takie jak bazy NATO.

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