Ekspert ocenia: Gigantyczna porażka Izraela, kraj jest słaby

Yossi Melman na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica" odniósł się do sobotniego ataku bojowników Hamasu na Izrael. Ze Strefy Gazy wystrzelono kilka tysięcy rakiet, a na terytorium wdarli się uzbrojeni Palestyńczycy. Liczba ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków sięgnęła już 350 osób - premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że Izrael jest w stanie wojny. Strona palestyńska poinformowała o co najmniej 313 ofiarach wśród Palestyńczyków. Blisko dwa tysiące osób odniosło obrażenia w wyniku izraelskich ataków odwetowych na Strefę Gazy.

Ekspert ocenia atak Hamasu na Izrael: Cała machina państwa poniosła porażkę

- To najgorszy dzień w naszej historii. Cała machina państwa poniosła porażkę: wywiad, wojsko, a nawet struktury cywilne, jak szpitale, które pogrążyły się w chaosie - stwierdził izraelski pisarz i dziennikarz, ekspert do spraw wywiadu i działań strategicznych.

Melman porównał sytuację z 1973 rokiem , czyli wojną Jom Kipur z koalicją Egiptu i Syrii. - Wtedy Arabowie szykowali się do ataku udając ćwiczenia wojskowe, teraz Hamas od wielu dni prowadził fałszywe manewry - powiedział w rozmowie z włoskim dziennikiem.

Ekspert zarzuca armii niekonsekwencję, według niego armia określała barierę, która chroni Izrael jako nie do przeniknięcia. - Teraz wszyscy widzą łatwość, z jaką się rozpadła - powiedział i dodał, że nie wie, jak to jest możliwe. - Liczba zabitych i rannych jest szokująca. I jeszcze ta brutalność wobec zakładników. Mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi i nie czujemy się chronieni - skomentował sytuację.