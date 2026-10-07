W skrócie Zmarła 87-letnia Maricarmen Abascal, której eksmisja wywołała protesty w Hiszpanii.

Eksmisja seniorki z mieszkania w Madrycie nastąpiła po wzroście czynszu po przejęciu nieruchomości przez fundusz inwestycyjny.

Masowe demonstracje oraz fiasko zmian prawnych doprowadziły do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii.

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O śmierci 87-latki poinformował hiszpański Związek Lokatorów. Kobieta przebywała w szpitalu od czasu eksmisji, do której doszło 23 września.

W oświadczeniu, podpisanym również przez rodzinę zmarłej, stwierdzono, że chociaż udało się dojść do porozumienia, które pozwalało seniorce na powrót do domu, to doszło do niego za późno.

Długoletnia batalia prawna z właścicielem mieszkania, które wynajmowała Maricarmen Abascal, sprawiła, że kobieta w ostatnim czasie mocno podupadła na zdrowiu.

Hiszpańskie media wskazują, że 87-latka w ostatnich miesiącach przed śmiercią poruszała się na wózku inwalidzkim, potrzebowała pomocy przy codziennych czynnościach i miała problemy z jedzeniem.

Maricarmen Abascal nie żyje. Jej historia wstrząsnęła Hiszpanią

Maricarmen Abascal została 23 września wyniesiona na noszach ze swojego mieszkania w dzielnicy Ibiza w Madrycie. Zajmowała je przez 70 lat swojego życia.

Kobieta, której emerytura wynosiła niecałe 1400 euro płaciła miesięcznie czynsz za wynajem mieszkania w wysokości 500 euro. Wszystko zmieniło się jednak w 2018 roku, kiedy mieszkanie zakupił fundusz inwestycyjny.

Nowy właściciel podniósł czynsz do 2650 euro miesięcznie. Następnie obniżył go do 1650 euro, co i tak przewyższało możliwości finansowe seniorki.

Właściciel kilkukrotnie próbował eksmitować kobietę, jednak za każdym razem eksmisję blokował sąd. W końcu we wrześniu postawił na swoim.

Protesty mieszkaniowe w Hiszpanii. Będą przedterminowe wybory

Historia Maricarmen Abascal wzburzyła Hiszpanów. W całym kraju rozpoczęły się wielotysięczne protesty w obronie praw lokatorów oraz demonstracje przeciwko wysokim cenom mieszkań. Manifestujący skandowali m.in.: "Wszyscy jesteśmy Maricarmen".

Sama seniorka mocno wspierała protestujących. - Chciałabym być tam z wami, towarzyszyć wam w waszym obozowaniu, w waszej walce, ale nie mam tyle szczęścia. Dlatego z tego miejsca proszę was wszystkich o odwagę. Walczcie, brońcie tego, co wasze, i proszę, bądźcie ostrożni. Nie poddawajcie się, dopóki wasze ciała nie odmówią posłuszeństwa - apelowała na nagraniu ze szpitala.

Ostatecznie presja społeczna doprowadziła do porozumienia z właścicielem mieszkania. Zakładało ono, że kobieta będzie mogła wrócić do domu, a czynsz za jego wynajem nie będzie mógł przekraczać 30 proc. jej miesięcznego dochodu netto.

W związku z protestami, fiaskiem przepisów zwiększających ochronę najemców i ograniczających możliwości obrotu mieszkaniami przez fundusze inwestycyjne premier Pedro Sanchez podjął decyzję o rozwiązaniu hiszpańskiego parlamentu. Przedterminowe wybory rozpisano na 29 listopada.

Źródło: AFP



