W skrócie Na centralnym placu w Madrycie zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób wyrażających poparcie dla 87-letniej Maricarmen Abascal po jej eksmisji z mieszkania w dzielnicy Retiro.

Według organizatorów manifestacji wzięło udział około 300 tysięcy osób, natomiast władze szacują liczbę uczestników na około 25 tysięcy.

Eksmisja 87-latki została przeprowadzona siłą, kobieta została wyniesiona na noszach przez policję prewencyjną i przewieziona do szpitala.

Po manifestacji setki osób zaczęły rozbijać namioty na placu Puerta del Sol, a związek najemców wezwał do okupacji placu.

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Tysiące osób wyszły w sobotę wieczorem na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowała od 70 lat - podała agencja EFE. Demonstranci domagali się wzmocnienia ochrony lokatorów.

Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 300 tys. osób, natomiast władze oceniły liczbę uczestników na około 25 tys.

Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu. Następnie przeszli w okolice siedziby ratusza i pod budynek parlamentu.

Madryt. Eksmisja 87-latki wywołała burzę, wielka manifestacja

Przyczyną demonstracji była przeprowadzona 23 września eksmisja 87-letniej Maricarmen Abascal z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro.

Jak relacjonowaliśmy w Interii, eksmisję przeprowadzono siłą. Kobieta była eskortowana przez funkcjonariuszy policji prewencyjnej, wyniesiona na noszach i przewieziona do szpitala. Pod jej kamienicą zebrał się kilkutysięczny tłum, który usiłował zablokować drogę do drzwi.

Według związku najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury.

Według dziennika "ABC" po zakończeniu manifestacji setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.



