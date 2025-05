Ekshumacje w Puźnikach. Ukraińska archeolog: Nie powinniśmy milczeć

Prace ekshumacyjne w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczęły się 24 kwietnia. Wzięły w nich udział zespoły archeologów z obydwu krajów. Ze strony Ukrainy grupie przewodziła Alina Charłamowa, archeolog Specjalistycznej Instytucji "Starożytności Wołyńskie".

- Najpierw przeprowadzono badania historyczne, spisano relacje naocznych świadków. Strona polska dysponuje listą osób, które zginęły w Puźnikach. To 79 osób - mówiła.

- Następnie pobrano próbki DNA od krewnych zmarłych w Polsce, a kiedy ekshumowaliśmy szczątki z masowego grobu (..) Następnie wszystko to zostanie porównane i myślę, że będzie można ustalić tożsamość tych konkretnych osób - dodała.

Ukraina. Archeolog o szczegółach prac ekshumacyjnych

W dalszej części wywiadu Charłamowa opowiedziała o poszukiwaniach masowego grobu, do którego trafiły ciała mieszkańców wsi, zabitych przez żołnierzy UPA.

- Podczas ekshumacji znaleźliśmy zbiorową mogiłę, w której znajdowały się szczątki 42 osób. Wśród nich jest około 10 dzieci. Ponadto troje z tych dzieci jest małych, ma mniej niż 3 lata. Wśród dorosłych około połowę stanowią kobiety, a połowę mężczyźni - ujawniła.

Archeolog przyznała, że w wszystkie prace na miejscu odbywały się wspólnie. - Nie było podziałów, że strona polska robi jedno, a my co innego. Była to praca nad jednym wspólnym projektem - podkreśliła.

Ekshumacje na Wołyniu. "Polacy traktują to bardzo poważnie"

W rozmowie nie zabrakło także wątków historyczno-politycznych. Alina Charłamowa przyznała, że "Polacy traktują to (ekshumacje - red.) bardzo poważnie" i przede wszystkim chodzi tu o "pochowanie przodków z godnością".

- Pochowanie zgodnie z kanonami chrześcijańskimi, a nie wrzuceniu do dołów. Dla strony polskiej jest to z pewnością dobra wiadomość, że ich przodkowie zostaną ponownie pochowani. Jest to również ważne dla strony ukraińskiej - przekonywała.

Zdaniem archeolog, ekshumacje na Wołyniu i Galicji Wschodniej powinny być kontynuowane, a ich brak będzie wykorzystywany do skłócania obydwu krajów.

- Dla Ukraińców i Polaków temat tragedii wołyńskiej od dawna jest bolesnym tematem. Moim zdaniem nie powinniśmy milczeć o tych wydarzeniach (…) Musimy zdać sobie sprawę, żeby były to bardzo okrutne czasy i miały miejsce różne tragiczne wydarzenia. Nie zmieni to naszego stosunku do ruchu UPA. Myślę, że powinniśmy zdać sobie sprawę, że nie wszyscy ludzie są doskonali i że w naszej historii był taki epizod - wyjaśniła.

- Już sam fakt prowadzenia takich wykopalisk jest pozytywnym wydarzeniem zarówno dla strony ukraińskiej, jak i polskiej. Bo im dłużej milczymy, tym bardziej każda historia obrośnie różnego rodzaju mitami. A mity, jak wiemy, strona rosyjska wykorzystuje bardzo "umiejętnie" - dodała.

