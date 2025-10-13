W skrócie Ukraina wyraziła zgodę na poszukiwanie szczątków polskich ofiar we wsi Ugły na Wołyniu, o czym poinformował ambasador Wasyl Bodnar.

Pozwolenie zostało wydane na wniosek osoby prywatnej i przekazane stronie polskiej wraz z zaproszeniem do udziału w pracach.

Decyzja wpisuje się w stopniowe zwiększanie współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie ekshumacji, po latach napięć związanych z zakazem takich działań.

"Właśnie podpisałem notę, na mocy której przekazano stronie polskiej zezwolenie Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy na przeprowadzenie prac poszukiwawczych we wsi Ugły, w obwodzie rówieńskim" - przekazała ukraińska ambasada w Warszawie, powołując się na szefa placówki.

Zezwolenie wydano w odpowiedzi na wniosek Karoliny Romanowskiej. "Strona ukraińska zaprasza odpowiednich przedstawicieli strony polskiej do udziału w przeprowadzeniu odpowiednich prac na miejscu" - dodano w komunikacie.

Ambasador Ukrainy w Polsce: Kontynuujemy realizację ustaleń

Wpis w mediach społecznościowych zamieścił także ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar: "Przekazałem drogą dyplomatyczną kolejne zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terytorium Ukrainy. To zezwolenie dotyczy miejscowości Ugły na Wołyniu. Zapraszamy Stronę Polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia w trakcie przygotowywania".

W kolejnej wiadomości przekonywał, że "stanowczo i otwarcie kontynuujemy realizację wcześniejszych ukraińsko-polskich ustaleń dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych".

Spór o ekshumacje w Ukrainie

Od wiosny 2017 roku między Warszawą a Kijowem narastał konflikt dotyczący zakazu prowadzenia poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen oraz konfliktów zbrojnych na terenie Ukrainy. Krok ten wykonali przedstawiciele ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej po tym, jak usunięto pomnik upamiętniający UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.

Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

Sikorski został zapytany o kwestię prac ekshumacyjnych podczas piątkowej wizyty we Lwowie.

- Chciałbym podziękować prezydentowi (Wołodymyrowi) Zełenskiemu, ministrowi (spraw zagranicznych Andrijowi) Sybiże za to, że ekshumacje ruszyły. Mam nadzieję, że uzyskaliśmy zgodę co do pewnej filozofii. To znaczy, że nie targujemy się o zmarłych, tylko każdy robi to, co jest jego chrześcijańskim obowiązkiem na swoim terytorium. Jak wiadomo, grupy poszukiwawcze i ekshumacyjne w Polsce, ukraińskie, też już miały możliwość działania i bardzo się z tego cieszę - powiedział.

