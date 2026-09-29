W skrócie Zakończono ekshumacje na dawnym cmentarzu w Hołosku Wielkim, gdzie odnaleziono szczątki 115 żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 roku oraz blisko 3 tysiące przedmiotów, w tym elementy umundurowania i rzeczy osobiste.

Prace prowadzone były od 25 sierpnia 2026 roku we współpracy polsko-ukraińskiej i objęły obszar o powierzchni około 260 metrów kwadratowych, gdzie ujawniono trzy rzędy pojedynczych grobów.

Odnaleziono również szczątki 18 żołnierzy niemieckich, które przekazano niemieckiej organizacji Volksbund. Trwa poszukiwanie rodzin polskich poległych w celu identyfikacji ich szczątków poprzez badania DNA.

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Jak przypomniał IPN, prace rozpoczęto 25 sierpnia 2026 roku. Zrealizowano je we współpracy z ukraińskim partnerem - firmą "Ukraińska Pamięć", przy wsparciu przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr. Łukasza Szleszkowskiego, a także z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

"Celem działań było podjęcie szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. W trakcie prac odsłonięto obszar o powierzchni około 260 m kwadratowych, ujawniając trzy rzędy pochówków w sąsiedztwie istniejącego upamiętnienia. Łącznie ekshumowano szczątki 115 żołnierzy Wojska Polskiego, spoczywających w pojedynczych grobach na przestrzeni całej mogiły" - czytamy w komunikacie.

Według Instytutu przy szczątkach odnaleziono i zabezpieczono 2,9 tys. przedmiotów, m.in. guziki wojskowe, hełmy, bagnety, a także przedmioty osobiste i dewocjonalia.

Hołosko Wielkie. Zakończono ekshumacje 115 żołnierzy Wojska Polskiego

IPN przekazał, że liczba odnalezionych szczątków oraz sposób ich pochowania są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami opartymi na analizach historycznych i relacjach świadków.

Jak zaznaczono, podczas prowadzonych działań ujawniono także szczątki 18 żołnierzy niemieckich. "Zostały one podjęte przez firmę 'Ukraińska Pamięć' i przekazane niemieckiej organizacji Volksbund zajmującej się poszukiwaniem i pochówkiem szczątków niemieckich żołnierzy" - poinformował IPN.

IPN dodał, że trwają prace nad przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. Prowadzone są też poszukiwania rodzin polskich żołnierzy, którzy zostali ekshumowani, aby umożliwić ich identyfikację na podstawie badań DNA.

"Ostatnim etapem prac będzie pogrzeb odnalezionych szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku" - wskazano.

We wrześniu 1939 roku w okolicach Lwowa toczyły się walki między Wehrmachtem a Wojskiem Polskim, m.in. na terenie Hołoska Wielkiego. Poległych polskich żołnierzy pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.

W 1958 roku Hołosko Wielkie zostało włączone w granice administracyjne Lwowa.



