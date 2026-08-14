W skrócie Trumna z prochami Jewhena Konowalca, pierwszego przywódcy OUN, została przetransportowana z Holandii do Kijowa i wystawiona w Patriarszym Soborze Zmartwychwstania Chrystusa.

Konowalec został powitany w Ukrainie z honorami państwowymi i wojskowymi, a jego szczątki mają być pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem; podobnie w maju sprowadzono prochy Andrija Melnyka.

W lipcu Rada Najwyższa Ukrainy powołała Panteon Narodowy, co wzbudziło kontrowersje w Polsce po wcześniejszych decyzjach dotyczących honorowania działaczy OUN i UPA.

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Szczątki Konowalca, który zginął z rąk sowieckiego agenta w 1938 roku, ekshumowano na cmentarzu w Holandii i w czwartek przewieziono do Ukrainy.

W Patriarszym Soborze poinformowano, że w intencji spokoju duszy pułkownika Konowalca odprawiono nabożeństwo żałobne, czyli panichidę, modląc się o "wieczny spoczynek jego duszy oraz dziękując Bogu za dar jego życia i służby narodowi ukraińskiemu".

"Powrót prochów Jewhena Konowalca to nie tylko sprowadzenie szczątków wybitnego Ukraińca. To także powrót pamięci historycznej, która łączy pokolenia" - podkreślił Ukraiński Kościół Greckokatolicki.

Ukraina sprowadziła szczątki Konowalca. Kolejny pochówek działacza OUN

O ekshumacji szczątków Konowalca w Holandii poinformował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział wtedy, że wkrótce zostaną one sprowadzone do Ukrainy i pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Data ponownego pochówku nie jest znana.

W czwartek zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Iryna Wereszczuk ogłosiła, że trumna z prochami znajduje się już w Ukrainie. "Pułkownik Jewhen Konowalec został powitany na ziemi ojczystej ze wszystkimi honorami państwowymi i wojskowymi" - napisała w serwisach społecznościowych.

Konowalec, oficer Ukraińskich Strzelców Siczowych i pułkownik armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który zginął z rąk sowieckiego agenta Pawła Sudopłatowa w 1938 r., pochowany był na cmentarzu Crooswijk w Rotterdamie. Konowalec był znanym działaczem politycznym i wojskowym. Był też współzałożycielem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) - protoplasty OUN - oraz pierwszym przywódcą OUN.

W maju władze ukraińskie sprowadziły do kraju z Luksemburga i pochowały na Narodowym Cmentarzu Wojskowym prochy innego działacza OUN Andrija Melnyka i jego małżonki.

Po rozłamie w OUN w 1940 r. Melnyk został przewodniczącym frakcji melnykowców, która była mniej radykalna od skrzydła banderowców Stepana Bandery. Według historyków to w środowisku banderowców powstał pomysł rozwiązania problemów polsko-ukraińskich metodą czystki etnicznej.

Panteon Narodowy w Ukrainie. Fala kontrowersji

Przypomnijmy, że 1 lipca Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący izby Rusłan Stefanczuk poinformował, że znajdą się w nim "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego". Projekt w całości poparło 287 posłów, nikt nie był przeciw.

- Ukraiński Panteon Narodowy będzie miejscem, w którym na zawsze żyć będą zarówno chwała, jak i wolność Ukrainy. Będzie miejscem naszej niezłomnej siły i szczerej wdzięczności wobec wszystkich tych, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze - własne życie - mówił przy tej okazji przewodniczący Stefanczuk.

Jeden z inicjatorów projektu Ukraińskiego Panteonu Narodowego i deputowany z proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu Mykyta Poturajew stwiedził przed przyjęciem ustawy, że "nie ma jeszcze listy działaczy, którzy mogą się znaleźć" na liście. Nie wykluczył jednak, że pojawi się tam Stepan Bandera.

Projekt ustawy został przedstawiony miesiąc po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Ruch ten wywołał falę krytyki w Polsce, zarówno ze strony rządu, jak i opozycji oraz skłonił prezydenta Karola Nawrockiego do odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego.



