W skrócie Eksperci oszacowali koszt zakupu Grenlandii przez USA na 500–700 miliardów dolarów.

Donald Trump oraz jego zespół prowadzą rozmowy dotyczące możliwości nabycia Grenlandii, a propozycję zakupu ma przygotować sekretarz stanu Marco Rubio.

Minister obrony Danii, Troels Lund Poulsen, zadeklarował, że w przypadku ataku na Grenlandię żołnierze duńscy będą bronić wyspy, a Dania zwiększa wsparcie wojskowe w regionie.

Jak informuje NBC News, szacunki dotyczące kosztu zakupu Grenlandii zostały wykonane przez naukowców i byłych urzędników amerykańskiej administracji. Stanowią część analiz USA dotyczących wyspy.

Według ich autorów potencjalna transakcja kosztowałaby Stany Zjednoczone od 500 do 700 miliardów dolarów.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu, na którego słowa powołuje się amerykański portal, przekazał, że sekretarz stanu Marco Rubio otrzymał polecenie przedstawienia w nadchodzących tygodniach propozycji zakupu Grenlandii.

Informacje o możliwym zakupie Grenlandii przez Stany Zjednoczone pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Rzecznika Białego Domu, Karoline Leavitt, oświadczyła wtedy, że ta kwestia jest "aktywnie omawiana".

- Trwają rozmowy o tym, jak mogłoby wyglądać potencjalne nabycie Grenlandii - oświadczyła. Podkreśliła również, że "wszystkie opcje są rozważane przez prezydenta Trumpa".

W rozmowach na ten temat udział brał sam Donald Trump, a także jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego.

USA - Grenlandia. Trump: Jeśli my jej nie przejmiemy, zrobią to Rosja lub Chiny

Przejęcie kontroli nad Grenlandią regularnie pojawia się w wypowiedziach Donalda Trumpa. W mediach społecznościowych zapowiedział m.in., że chce porozumienia z wyspą "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób".

Amerykański polityk argumentował, że jeżeli Stany Zjednoczone nie przejmą kontroli nad duńskim terytorium, zrobią to Rosja lub Chiny. Wypowiedzi prezydenta USA wzbudzają oburzenie i poważne obawy w Europie.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen zapowiedział w środę, że jeżeli Amerykanie zaatakują Grenlandię duńscy żołnierze staną do walki.

Tego samego dnia Dania rozpoczęła przerzucanie w ten region zwiększonego wsparcia wojskowego. Duńskich wojskowych wesprą oficerowie ze Szwecji, a w weekend mają do nich dołączyć żołnierze z Niemiec.

Poulsen podkreślił jednak, że taki atak to sytuacja czysto hipotetyczna i mało prawdopodobna.

Źródło: NBC News

