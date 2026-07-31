Ekipa Trumpa może liczyć na "kolosalną" pomoc. Do gry wkracza Musk

W skrócie Elon Musk planuje udzielić znacznej pomocy finansowej republikanom przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA, skupiając się na kampaniach cyfrowych i mobilizowaniu wyborców.

Musk reaktywuje komitet America PAC, przez który wcześniej wspierał kampanię wyborczą Donalda Trumpa.

Nie ujawniono jeszcze konkretnej kwoty wsparcia, ale zapowiedziano, że będzie ona bardzo istotna. Musk stał się już największym donatorem jednego cyklu wyborczego w historii USA.

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By zaangażować się w kampanię wyborczą Elon Musk reaktywuje swój komitet America PAC, poprzez który wspierał Trumpa w wyborach prezydenckich, finansując m.in. akcję namawiania zwolenników republikanów do głosowania.

Opłacani przez Muska aktywiści dotarli wtedy do 10 mln gospodarstw - przypomina portal Axios.

Wybory w USA. Musk chce wesprzeć republikanów pokaźną kwotą

Super PAC (Political Action Committee) to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje, mające go wesprzeć podczas kampanii wyborczej.

Super PAC Muska nie ujawnia na razie, jakie środki przeznaczy na wybory środka kadencji, wiadomo jedynie, że będą one "bardzo istotne".

Zważywszy, że wsparcie dla Trumpa w 2024 r. uczyniło z Muska największego donatora w ramach pojedynczego cyklu wyborczego w historii USA, należy oczekiwać, że obiecana pomoc finansowa będzie kolosalna - ocenia Axios.

USA. Republikanie uzyskali przewagę finansową nad demokratami

Republikanie już teraz mają przewagę finansową nad demokratami rzędu 300 mln dolarów, i to nie licząc 400 mln USD zgromadzonych przez super PAC samego Trumpa zwany MAGA Inc. Partia prezydenta liczy na to, że budżet wyborczy pozwoli jej odwrócić widoczny w sondażach trend, który faworyzuje demokratów - wyjaśnia portal.

- America PAC był kluczowym partnerem (...) naszych operacji w 2024 roku, i jego powrót w 2026 roku to kolosalny zastrzyk dla republikanów w całym kraju (...). Znów przechytrzymy naszych oponentów i bezwzględnie zrealizujemy naszą misję - zapowiada w rozmowie z Axiosem doradca prezydenta James Blair.

Musk już w grudniu 2025 roku zaczął wspierać dużymi sumami kampanie wyborcze republikanów walczących o miejsca w Izbie Reprezentantów i w Senacie w wyborach środka kadencji oraz o zachowanie przewagi w obu izbach.

Wtedy też najbogatszy człowiek świata poinformował osoby zbliżone do wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, że rozważa wykorzystanie części swoich zasobów finansowych na wsparcie go, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta w 2028 roku.





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