Egzotyczny kraj niebezpieczny dla turystów. MSZ ostrzega Polaków
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało ostrzeżenie, w którym odradza jakiekolwiek niekonieczne podróże na Kubę. Na tej egzotycznej wyspie od dłuższego czasu panuje poważny kryzys, który pogłębił się w wyniku interwencji USA w Wenezueli. Resort zwraca uwagę na ograniczenia w dostępie do paliwa, ograniczenia lotów i przerwy w dostawach prądu.
W skrócie
- MSZ odradza niekonieczne podróże na Kubę z powodu kryzysu i niedoborów.
- Na wyspie występują ograniczenia paliwa, lotów, prądu oraz trudności z wodą i transportem.
- Na Kubie rośnie przestępczość oraz dochodzi do przypadków wyłudzania pieniędzy przez policję.
"Wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności pobytowe na Kubie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie resortu.
Kuba. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie, odradza podróże
Jak podkreśla ministerstwo, turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych.
Problemem mogą okazać się także połączenia lotnicze. Ruch międzynarodowy do i z Kuby jest stopniowo ograniczany w związku z brakami paliwa na wyspie. Część samolotów jest zmuszona do międzylądowań w celu uzupełnienia braków poza Kubą.
Resort ostrzega także przed rosnącym poziomem przestępczości, wywołanym zubożeniem społeczeństwa. "Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych i kwaterach prywatnych (casas particulares). Wzrasta też liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek damskich, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych" - napisano.
W komunikacie zauważono także, że w przypadku problemu lokalna policja może okazać się mało pomocna.
"Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania pieniędzy przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych" - wskazano.
Kryzys gospodarczy na Kubie. Brakuje paliwa, żywności i leków
Kryzys gospodarczy na Kubie pogłębia się już od ponad dwóch lat. Największym wstrząsem w ostatnim czasie była dla wyspy interwencja zbrojna USA w Wenezueli zakończona zatrzymaniem przywódcy Nicolasa Maduro.
Amerykanie nasilili wówczas presję na reżim w Hawanie między innymi poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę. Do tej pory regularnym dostawcą ropy naftowej pozostawał Meksyk. Procederowi temu sprzeciwił się jednak prezydent USA Donald Trump.
Wraz z brakiem ropy naftowej i paliw Kuba od kilku dni pogrąża się w coraz większym chaosie energetycznym. W kraju coraz częściej brakuje też żywności i leków, a według raportu Observatorio Cubano de Derechos Humanos aż 89 proc. Kubańczyków żyje w biedzie.