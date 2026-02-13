Egzotyczny kraj niebezpieczny dla turystów. MSZ ostrzega Polaków

W skrócie MSZ odradza niekonieczne podróże na Kubę z powodu kryzysu i niedoborów.

Na wyspie występują ograniczenia paliwa, lotów, prądu oraz trudności z wodą i transportem.

Na Kubie rośnie przestępczość oraz dochodzi do przypadków wyłudzania pieniędzy przez policję.

"Wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności pobytowe na Kubie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie resortu.

Kuba. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie, odradza podróże

Jak podkreśla ministerstwo, turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych.

Problemem mogą okazać się także połączenia lotnicze. Ruch międzynarodowy do i z Kuby jest stopniowo ograniczany w związku z brakami paliwa na wyspie. Część samolotów jest zmuszona do międzylądowań w celu uzupełnienia braków poza Kubą.

Resort ostrzega także przed rosnącym poziomem przestępczości, wywołanym zubożeniem społeczeństwa. "Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych i kwaterach prywatnych (casas particulares). Wzrasta też liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek damskich, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych" - napisano.

W komunikacie zauważono także, że w przypadku problemu lokalna policja może okazać się mało pomocna.

"Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania pieniędzy przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych" - wskazano.

Kryzys gospodarczy na Kubie. Brakuje paliwa, żywności i leków

Kryzys gospodarczy na Kubie pogłębia się już od ponad dwóch lat. Największym wstrząsem w ostatnim czasie była dla wyspy interwencja zbrojna USA w Wenezueli zakończona zatrzymaniem przywódcy Nicolasa Maduro.

Amerykanie nasilili wówczas presję na reżim w Hawanie między innymi poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę. Do tej pory regularnym dostawcą ropy naftowej pozostawał Meksyk. Procederowi temu sprzeciwił się jednak prezydent USA Donald Trump.

Wraz z brakiem ropy naftowej i paliw Kuba od kilku dni pogrąża się w coraz większym chaosie energetycznym. W kraju coraz częściej brakuje też żywności i leków, a według raportu Observatorio Cubano de Derechos Humanos aż 89 proc. Kubańczyków żyje w biedzie.

