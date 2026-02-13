Egzotyczny kraj niebezpieczny dla turystów. MSZ ostrzega Polaków

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało ostrzeżenie, w którym odradza jakiekolwiek niekonieczne podróże na Kubę. Na tej egzotycznej wyspie od dłuższego czasu panuje poważny kryzys, który pogłębił się w wyniku interwencji USA w Wenezueli. Resort zwraca uwagę na ograniczenia w dostępie do paliwa, ograniczenia lotów i przerwy w dostawach prądu.

Samolot pasażerski linii LOT unosi się nad pasem startowym, na pierwszym planie widoczna jest ulica z szeregiem kolorowych samochodów oraz kilka osób idących chodnikiem, całość tworzy efekt nakładki dwóch fotografii.
Kuba. MSZ ostrzega Polaków. Trudna sytuacja na wyspieADALBERTO ROQUE / AFP / Tomasz JastrzebowskiReporter

W skrócie

  • MSZ odradza niekonieczne podróże na Kubę z powodu kryzysu i niedoborów.
  • Na wyspie występują ograniczenia paliwa, lotów, prądu oraz trudności z wodą i transportem.
  • Na Kubie rośnie przestępczość oraz dochodzi do przypadków wyłudzania pieniędzy przez policję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności pobytowe na Kubie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie resortu.

Kuba. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie, odradza podróże

Jak podkreśla ministerstwo, turyści muszą się liczyć z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych. 

Problemem mogą okazać się także połączenia lotnicze. Ruch międzynarodowy do i z Kuby jest stopniowo ograniczany w związku z brakami paliwa na wyspie. Część samolotów jest zmuszona do międzylądowań w celu uzupełnienia braków poza Kubą.

Zobacz również:

Rosja tymczasowo zawiesza loty turystyczne na Kubę
Świat

Rosyjscy turyści ewakuowani z Kuby. Wszystko przez poważny kryzys

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Resort ostrzega także przed rosnącym poziomem przestępczości, wywołanym zubożeniem społeczeństwa. "Coraz częściej zdarzają się kradzieże w pokojach hotelowych i kwaterach prywatnych (casas particulares). Wzrasta też liczba włamań do samochodów, kradzieży torebek damskich, biżuterii, sprzętu fotograficznego i telefonów komórkowych" - napisano.

    W komunikacie zauważono także, że w przypadku problemu lokalna policja może okazać się mało pomocna. 

    "Zdarzają się natomiast przypadki wyłudzania pieniędzy przez policjantów, którzy zatrzymują pojazdy z wypożyczalni (na rejestracji turystycznej) pod pretekstem wykroczeń komunikacyjnych" - wskazano.

    Kryzys gospodarczy na Kubie. Brakuje paliwa, żywności i leków

    Kryzys gospodarczy na Kubie pogłębia się już od ponad dwóch lat. Największym wstrząsem w ostatnim czasie była dla wyspy interwencja zbrojna USA w Wenezueli zakończona zatrzymaniem przywódcy Nicolasa Maduro.

    Amerykanie nasilili wówczas presję na reżim w Hawanie między innymi poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę. Do tej pory regularnym dostawcą ropy naftowej pozostawał Meksyk. Procederowi temu sprzeciwił się jednak prezydent USA Donald Trump.

    Wraz z brakiem ropy naftowej i paliw Kuba od kilku dni pogrąża się w coraz większym chaosie energetycznym. W kraju coraz częściej brakuje też żywności i leków, a według raportu Observatorio Cubano de Derechos Humanos aż 89 proc. Kubańczyków żyje w biedzie.

    Zobacz również:

    Na Kubie brakuje paliwa. Rząd zapowiada cięcia w budżecie
    Świat

    Kraj w bezprecedensowym kryzysie, grozi im upadek. Konieczne radykalne cięcie

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz
    Ambasador USA zerwał kontakty z Czarzastym. Budka: Nie jesteśmy wasalemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze