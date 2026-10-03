W skrócie Christa Pike trafiła do szpitala po przeżyciu dwóch dawek trucizny podczas egzekucji. Jej stan jest krytyczny.

Frank Strada zrezygnował ze stanowiska szefa Departamentu Więziennictwa w stanie Tennessee po nieudanej egzekucji, obecnie nie wskazano jego następcy.

Christa Pike oczekiwała na wykonanie kary śmierci od 1996 roku, była jedyną osobą skazaną na egzekucję w tej sprawie.

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Christa Pike - oskarżona o zabójstwo koleżanki w czasach, gdy była nastolatką - została w środę doprowadzona na miejsce egzekucji. Kobiecie podano dwie dawki pentobarbitalu, ale pozostała przy życiu. Po nieudanym wykonaniu wyroku zabrano ją do szpitala.

Egzekucja Christy Pike. Szef więziennictwa Tennessee rezygnuje

Gubernator stanu Tennessee poinformował w sobotę, że Frank Strada, szef stanowego Departamentu Więziennictwa, postanowił odejść ze stanowiska. Na razie nie wskazano jego następcy.

Cytowany przez BBC Strada tłumaczył, że działa w "jak najlepszym interesie" państwa. Poparł również trwające śledztwo w sprawie nieudanej egzekucji, nazywając je "koniecznym i właściwym".

- Komisarz Strada służył z uczciwością i doceniam jego gotowość do stawiania interesów mieszkańców Tennessee na pierwszym miejscu w tym trudnym momencie - skomentował gubernator. Jak dodał, z uwagi na ostatni incydent w tym roku nie odbędą się żadne inne egzekucje.

Prawnicy Pike zabiegają o złagodzenie wyroku

Dotąd też nie zapadła decyzja w sprawie kolejnych działań wobec Pike. Przeżycie egzekucji nie uchyla automatycznie wyroku śmierci, ale daje czas obrońcom na złożenie kolejnych apelacji do sądu.

Jeśli 50-latka wróci do zdrowia, sędzia będzie mógł wyznaczyć nowy termin egzekucji lub złagodzić karę, zmieniając ją np. na dożywotnie pozbawienie wolności.

Obecnie jednak stan kobiety jest krytyczny. Prawnicy Pike ostrzegali wcześniej, że jej historia medyczna, w tym schorzenie nadpłytkowości, może wywoływać niepotrzebny ból podczas wykonania wyroku lub utrudniać właściwy przebieg zabiegu.

W piątek obrońcy kobiety złożyli wniosek o archiwizację "wszelkich dowodów" związanych z nieudaną egzekucją, zapowiadając kolejne starania o złagodzenie wyroku. Władze stanowe dotąd nie wskazały, co poszło nie tak.

Christa Pike czekała na wykonanie wyroku blisko 30 lat

Sprawa Christy Pike dotyczy zbrodni popełnionej w styczniu 1995 roku. Wówczas 18-letnia Pike, jej chłopak Tadaryl Shipp oraz ich znajoma Shadolla Peterson zwabili nastolatkę do lasu w Knoxville, gdzie ją torturowali, a następnie zabili.

Karę śmierci zasądzono jedynie wobec Pike. Jej partner, z uwagi na swoją niepełnoletność, został skazany na dożywocie, natomiast Peterson poszła na współpracę ze służbami i zeznawała przeciwko pozostałej dwójce.

Jak podał "The Washington Post", kilka organizacji praw człowieka apelowało o uchylenie wyroku egzekucji, wskazując, że krótko przed zbrodnią, a także wcześniej w dzieciństwie, Pike była ofiarą przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego.

Gubernator stanu odmówił ułaskawienia kobiety, a Sąd Najwyższy USA odrzucił obie apelacje jej prawników. Christa Pike miała być pierwszą od ponad 200 lat kobietą straconą w Tennessee.

Źródła: BBC, "The Washington Post"



