1931 Amerykanów - od stycznia do marca - złożyło wnioski o brytyjskie obywatelstwo. To najwyższa liczba od 2004 roku, kiedy zaczęto zbierać takie dane i o 12 proc. więcej niż w poprzednim kwartale - poinformowało w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Wzrost odnotowano już w okresie od października do grudnia kiedy Donald Trump został wybrany na drugą kadencją.