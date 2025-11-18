W skrócie Korea Północna krytykuje porozumienie USA i Korei Południowej w sprawie budowy atomowych okrętów podwodnych.

Reżim Kim Dzong Una reaguje umiarkowanie, grożąc środkami zaradczymi, choć komunikat miał jedynie charakter redakcyjny.

Seul podkreśla brak wrogich zamiarów i próby dialogu, a Chiny wyrażają obawy o proliferację broni jądrowej.

To pierwsza reakcja reżimu na ujawnione w ubiegłym tygodniu szczegóły dotyczące porozumienia Waszyngtonu z Seulem przewidującego budowę okrętów podwodnych o napędzie atomowym przez Koreę Południową.

Porozumienie USA z Koreą Południową ws. okrętów atomowych. Pjongjang wyraźnie niezadowolony

Państwowa agencja KCNA określiła je mianem "niebezpiecznej próby konfrontacji", która zdestabilizuje sytuację w regionie Azji i Pacyfiku oraz "wywoła gorący wyścig zbrojeń". Wsparcie USA dla wzbogacania uranu przez Seul z kolei określono jako "trampolinę" do statusu "państwa quasi-nuklearnego".

Pjongjang skrytykował również zobowiązanie sojuszników do "całkowitej denuklearyzacji" Północy, nazywając to "najbardziej wyrazistym przejawem" wrogiej polityki administracji Trumpa i próbą zanegowania konstytucji Korei Północnej.

Pjongjang zapowiedział podjęcie "uzasadnionych i realistycznych środków zaradczych".

Agencja Yonhap zwraca uwagę na komentarze obserwatorów, którzy zaznaczyli, że reakcja reżimu Kim Dzong Una miała umiarkowany charakter, gdyż nie była oficjalnym oświadczeniem urzędnika państwowego, a jedynie artykułem redakcyjnym KCNA.

Seul uspokaja. Współpraca z Waszyngtonem jako "ochrona interesów narodowych"

W odpowiedzi na oskarżenia, biuro prezydenta Korei Południowej zapewniło, że Seul nie ma "wrogich zamiarów" wobec Północy. Rzeczniczka Kang Ju Dzung podkreśliła, że celem jest "konsekwentne dążenie do łagodzenia napięć i odbudowy zaufania", a współpraca z Waszyngtonem służy ochronie interesów narodowych.

Oświadczenie Pjongjangu pojawiło się dzień po tym, jak Seul, po raz pierwszy od siedmiu lat, zaproponował rozmowy wojskowe w celu zapobiegania starciom na granicy. Korea Północna do tej pory nie odpowiedziała na tę propozycję.

Ostrożność wobec umowy wyraził również Pekin, wskazując na zagrożenie dla globalnego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

