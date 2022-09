Jakub Kumoch przekazał za pośrednictwem Twittera, że "prezydent Andrzej Duda przerwał program swojego pobytu w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by wraz z małżonką uczestniczyć w pogrzebie Edwarda Mosberga. Wkrótce rozpocznie się ceremonia".

Edward Mosberg nie żyje. Andrzej Duda przerwał obowiązki

"Przed chwilą w New Jersey pożegnaliśmy Pana Edwarda Mosberga, Ocalałego z Holokaustu polskiego Żyda, niestrudzonego i odważnego Świadka historii, Patriotę, niezłomnego Obrońcę dobrego imienia Polski i Polaków. Dziękujemy Panu Bogu za Jego piękne życie. R.I.P." - napisał Andrzej Duda.

Edward Mosberg zmarł w wieku 96 lat

W wieku 96 lat zmarł Edward Mosberg, polski Żyd ocalony z Holokaustu, zaangażowany w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu. Informację o śmierci Mosberga przekazał w mediach społecznościowych Konsul Generalny w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Urodzony 6 stycznia 1926 r. w Krakowie Edward Mosberg był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 13 lat. Większość jego najbliższych została zgładzona w Holokauście. W 1951 r. wraz z narzeczoną przybył do Nowego Jorku. Ostatecznie zamieszkał w New Jersey.

Jego imię nosi odznaczenie, przyznawane przez Fundację From The Depths, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Edward Mosberg został odznaczony przez tę fundację za "budowanie dialogu w duchu pamięci o Holocauście".

Edward Mosberg zasłużony dla Polski. Odznaczenia

W czerwcu 2019 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył Edwarda Mosberga Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP "za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu i upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów".

- W wieku 93 lat wrócić do miasta, w którym się urodziłem i otrzymać takie odznaczenie jest dla mnie okolicznością niesamowicie poruszającą - powiedział wówczas Mosberg. Dodał też, że "przyjmuje tę nagrodę w imieniu siebie, żony, dzieci i wnuków, a co najważniejsze, na cześć matki, ojca, rodzeństwa oraz sześciu milionów Żydów, brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów podczas Holokaustu".

- Ważne aby ci, którzy przychodzą po nas, byli naszymi świadkami i mieli pewność, że tragedia Holocaustu nigdy nie zostanie zapomniana - mówił. Edward Mosberg wielokrotnie uczestniczył w Marszach Żywych w Auschwitz. Zasłynął także obroną Pomnika Katyńskiego w New Jersey, który miał zostać umieszczony w mniej eksponowanym miejscu.

Prezydent Duda pośmiertnie nadał Edwardowi Mosbergowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP

W uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego i rozwijaniu współpracy między narodami, za pielęgnowanie pamięci i popularyzowanie prawdy o Holokauście prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał Edwardowi Mosbergowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.

- Na wieść o odejściu Edwarda Mosberga, którą otrzymałem dzisiaj rano, zdecydowałem, że jako prezydent RP odznaczam go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższym polskim odznaczeniem w tej klasie. Odznaczenie zostanie przekazane córkom Pana Edwarda. Proszę, żeby zostało w rodzinie na pamiątkę" - powiedział Andrzej Duda podczas ceremonii pożegnania w New Jersey.

Prezydent podkreślił, że "to jest odznaczenie za to, jak wielkim był Żydem, Polakiem, jak niezwykłe dawał świadectwo o naszej skomplikowanej historii, jak był mężny i jak bardzo kochał mój kraj, Polskę, o którym mówił, że jest to także jego kraj".

Dodał, że spotkanie z Edwardem Mosbergiem było w planach trwającej właśnie wizyty w Nowym Jorku.