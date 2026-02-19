W skrócie Agnieszka Babicz-Stasierowska wystąpiła w lutym w Petersburgu podczas koncertu upamiętniającego 90. urodziny Anny German.

Informacje o jej udziale pojawiły się w rosyjskich mediach społecznościowych i programach koncertów, choć sama artystka nie promowała występu w swoich kanałach.

Występy polskich artystów w Rosji po inwazji na Ukrainę są rzadkością. Babicz-Stasierowska nie odpowiedziała na prośbę o komentarz dotyczący swojego udziału.

Występ miał miejsce 13 lutego. W sali petersburskiego teatru "Oktjabrskij" oprócz muzyków rosyjskich, zgromadzili się artyści z Białorusi, Uzbekistanu i jedna z Polski - Agnieszka Babicz-Stasierowska.

Polska piosenkarka nie zapowiadała i nie chwaliła się występem w swoim mediach społecznościowych. Jednak jej udział w wydarzeniu nie pozostał bez śladu w rosyjskiej sieci.

Występ Polki w Petersburgu. Pochwalili się Rosjanie

Piosenkarka z nazwiska jest wymieniona w programie koncertu "Anna German 'Echo Miłości'". Teatr "Oktjabrskij" opisuje wydarzenie jako "wielki, jubileuszowy koncert muzyczno-biograficzny (...), upamiętniający 90. urodziny wybitnej śpiewaczki", na którym "publiczność w Petersburgu będzie mogła wysłuchać bogatego programu, w którym znajdą się ukochane i rzadkie pieśni i romanse Anny German w języku rosyjskim, polskim, włoskim, hiszpańskim i białoruskim".

Cztery dni po koncercie teatr opublikował w mediach społecznościowych fotorelację z wydarzenia. Na jednym ze zdjęć, w czerwonej sukni z czarnym pasem, widać polską artystkę.

Post teatru "Oktjabrskij" w serwisie rosyjskim VKontakte. Polska artystka widoczna na scenie w koncercie poświęconym Annie German materiał zewnętrzny

Ponadto zdjęcia zza kulis w Instagramie opublikowała jedna z rosyjskich artystek - Alisa Ignatiewa. Na jednej z fotografii również widać Agnieszkę Babicz-Stasierwoską w towarzystwie muzyków ze wschodu.

Polska artystka (w czerwonej sukni) widoczna na zdjęciu opublikowanym przez Alisę Ignatiewą Instagram / alisafranka materiał zewnętrzny

Koncerty ku pamięci Anny German odbywają się w Rosji regularnie. Według afiszy rosyjskich instytucji kultury, regularnie występuje też na nich polska piosenkarka.

Seria koncertów w Rosji

Agnieszka Babicz-Stasierowska pojawia się na plakacie oraz na w informacji na stronie filharmonii w rosyjskim Włodzimierzu. 15 lutego zorganizowano tam koncert poświęcony Annie German.

Plakat promujący koncert we Włodzimierzu. Polka pojawia się w zapowiedzianym programie materiał zewnętrzny

Według informacji dostępnych na stronie internetowej teatru "Oktjabrskij", polska piosenkarka brała również udział w poprzedniej edycji koncertu, na początku 2025 roku.

W ubiegłym roku petersburska publiczność świętowała rocznicę urodzin Anny German 15 lutego. W programie Polka pojawia się, podobnie jak w tegorocznej edycji, obok śpiewaków z Rosji, Białorusi i Uzbekistanu.

Mniej więcej w tym samym czasie Babicz-Stasierowska publikowała w swoim mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z informacją o wykonywaniu utworów Anny German. Nie wskazywała, gdzie występy miały miejsce. Jeden z postów - 18 lutego 2025, opisała "Dzień Zakochany w dniu urodzin Anny German (...)".

Post Agnieszki Babicz-Stasierowskiej z początku 2025 roku Facebook / Agnieszka Babicz-Stasierowska materiał zewnętrzny

Polska artystka pojawia się też na afiszu koncertu poświęconego Annie German w 2019 roku, w Moskwie. Z Agnieszką Babicz-Stasierowską próbowaliśmy się skontaktować mailowo, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Nie odpowiedziała na prośbę o rozmowę na temat występów w Rosji.

Kim jest Agnieszka Babicz-Stasierowska?

Agnieszka Babicz-Stasierowska to polska piosenkarka i aktora. Urodziła się w 1975 roku w Koszalinie. W latach 90. i na początku 2000. była związana z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Między rokiem 2000 i 2016 współpracowała z kabaretem Koń Polski. Była wokalistką chóru.

W swojej karierze wielokrotnie pojawiała się na deskach teatru. Grała też epizodyczne role w produkcjach serialowych, takich jak "Lokatorzy", "Faceci do wzięcia", "Na dobre i na złe" czy "Na Wspólnej".

Jak wynika z informacji na stronie internetowej piosenkarki, oprócz występów solowych obecnie zajmuje się również prowadzeniem zajęć dydaktycznych z emisji głosu, autoprezentacji i pracy z mikrofonem.

Wojna w Ukrainie. Zachód zerwał współpracę kulturalną z Rosją

Występy polskich artystów w Rosji to rzadkość po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Zachodnie instytucje kultury w odpowiedzi na pełnoskalową wojnę zerwały kontakty i współprace z rosyjskimi odpowiednikami oraz artystami.

Rosja została również wykluczona z Konkursu Piosenki Eurowizji oraz udziału w igrzyskach olimpijskich. W Polsce współpracę z rosyjskimi partnerami zawiesiło wiele teatrów, muzeów i grup muzycznych. Ponadto polskie samorządy - jak Kraków czy Częstochowa, wypowiedziały umowy partnerskie z miastami rosyjskimi.

Jakub Krzywiecki

