Echa zamieszania wokół TK. Ambasador Polski w Chinach złożył rezygnację

W skrócie Ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch złożył rezygnację, tłumacząc to obecnymi wydarzeniami w kraju.

Decyzję dyplomaty poparł Marcin Przydacz, określając ją jako wyraz "odwagi oraz odpowiedzialności" za demokrację i wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Sędziowie wybrani przez koalicję przejęli władzę w Trybunale Konstytucyjnym, a na miejscu pojawiła się policja.

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O swojej decyzji ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch poinformował za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na platformie X.

"Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie" - napisał Kumoch.

Ambasador Polski w Chinach złożył rezygnację. Zareagował Przydacz

Na decyzję dyplomaty zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. "Ambasador RP w Chinach wobec łamania prawa przez rząd Donalda Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny - składa rezygnację" - napisał na platformie X.

"To wyraz odwagi i odpowiedzialności za polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie" - ocenił.

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Przydacz podkreślił przy tym, że "ambasador Kumoch to doświadczony dyplomata". " W przeszłości pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Ambasadora RP w Turcji oraz Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP" - przypomniał.

Głos w sprawie zabrał Radosław Sikorski.

Szef MSZ i wicepremier napisał: "Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji". "Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - dodał.

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Trybunał Konstytucyjny. Pojawił się komunikat w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego

Przypomnijmy, że około 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i to ona wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W mediach społecznościowych TK przekazano z kolei, że strona Trybunału została "bezprawnie przejęta". Ponadto zapewniono, że prezesem nadal jest Bogdan Święczkowski, a wiceprezesem - Bartłomiej Sochański.

Wcześniej Komenda Stołeczna Policji informowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma ich w budynku TK.



