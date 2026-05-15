W skrócie Światowe media odnotowały, że podczas wizyty w Chinach Donald Trump wykazywał większą uległość wobec Xi Jinpinga niż wobec przywódców europejskich.

Komentatorzy z USA i Europy ocenili, że spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem ukazało dwa równorzędne supermocarstwa, przy czym Trump unikał wypowiedzi na temat Tajwanu.

Media zwróciły uwagę, że Xi Jinping zaprezentował się jako przywódca pewny historycznej zmiany światowej równowagi na korzyść Chin.

W piątek prezydent USA Donald Trump odleciał do USA po dwudniowej wizycie w Chinach. Światowe media diagnozują, że Donald Trump był wobec Xi Jinpinga znacznie bardziej uległy, niż np. w stosunku do europejskich partnerów.

"Na każdym kroku, przynajmniej na początku dwudniowej podróży do Chin, Trump brzmiał pojednawczo, co stanowiło całkowite przeciwieństwo jego publicznych wypowiedzi w kraju, gdzie w kampanii prezydenckiej mówił o Chinach jako o kraju kradnącym miejsca pracy i zagrażającym bezpieczeństwu narodowemu" - napisał "The New York Times".

"Xi, choć uśmiechał się i witał Trumpa serdecznie, był w głębi serca bardziej konfrontacyjny - zwłaszcza w kwestii Tajwanu, o którym wygłosił jednoznaczne ostrzeżenie" - przekazał dziennik, zaznaczając, że "nadeszła chwila, w której Chiny występują jako równorzędne mocarstwo".

Wizyta Donalda Trumpa w Chinach. Media wskazały "zwycięzcę"

Diagnozę o osiągnięciu równorzędności mocarstw powtarza "The Washington Post".

"Obraz dwóch równych sobie supermocarstw był właśnie tym, co Xi chciał osiągnąć dzięki tej wizycie. (...) Starannie wyreżyserowana ceremonia oraz wzajemne gesty przyjaźni i szacunku między dwoma najpotężniejszymi mężczyznami świata ukazały dynamikę geopolityczną, której Chińczycy od dawna pragnęli, a Amerykanie się opierali" - podał dziennik.

Do podobnych wniosków doszli analitycy z Europy. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" jako przykład uległości Trumpa wobec Chin wskazuje przemilczenia sprawy Tajwanu. Jeszcze przed wizytą prezydent USA sygnalizował gotowość do wstrzymania sprzedaży broni na wyspę, co stanowi zerwanie z polityką zainaugurowaną przez administrację Ronalda Reagana.

"(Xi Jinping - red.) wskazał Tajwan jako najważniejszą kwestię w relacjach chińsko-amerykańskich. Xi bezpośrednio powiązał los demokratycznie rządzonej wyspy z całokształtem relacji obu światowych mocarstw" - podał "FAZ", podkreślając, że Donald Trump w ogóle unikał wypowiadania się o Tajwanie. W tej i wielu innych kwestiach znany z nieprzewidywalności i wręcz brutalnych wypowiedzi prezydent USA pozostawał w Chinach wyjątkowo powściągliwy.

"Po raz pierwszy od prawie 100 lat amerykański prezydent spotkał się z przywódcą innego kraju, praktycznie rzecz biorąc, na równych prawach. Trump nie stawiał żądań słabszej potędze, lecz szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera" - podał brytyjski "The Times", podkreślając, że "czas jednobiegunowości był ulotny" i "obecnie istnieją dwa prawdziwe supermocarstwa".

Chiny jak równy z równym z USA. Pokaz siły Xi Jinpinga

Również hiszpański dziennik "El Mundo" nie ma wątpliwości, kto podczas wizyty Donalda Trumpa rozdawał karty.

"Xi przekształcił czwartkowe spotkanie z Trumpem w pokaz siły politycznej, dyplomatycznej i symbolicznej, którego zwieńczeniem była bezpośrednia groźba wobec Waszyngtonu w sprawie Tajwanu" - podał "El Mundo".

Również w Hiszpanii dostrzeżone zostało zrównanie statusu globalnych supermocarstw. Według analizy Chiny ostatecznie zerwały z wizerunkiem państwa ścigającego Stany Zjednoczone.

"Xi wystąpił jako przywódca mocarstwa przekonanego o tym, że przesunięcie światowej równowagi w kierunku Azji jest nieodwracalnym trendem historycznym" - podała gazeta.

Źródło: "The New York Times", "The Washington Post", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "El Mundo", "The Times"

