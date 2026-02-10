W skrócie Amerykanie zamierzają przekazać dwa główne stanowiska dowodzenia NATO w Neapolu i Norfolk europejskim oficerom.

USA mają objąć stanowiska w dowództwach niższej hierarchii Sojuszu odpowiedzialnych za operacje.

Zmiany są zgodne z oczekiwaniami administracji Donalda Trumpa dotyczącymi większego zaangażowania Europy w NATO.

Informacje w sprawie zmian na najwyższych stanowiskach dowodzenia podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródło wojskowe.

Z doniesień tych wynika, że Amerykanie zamierzają przekazać dwa główne stanowiska dowodzenia NATO w ręce Europejczyków.

Europejscy oficerowie przejąć mają kierownictwo w Dowództwie Połączonych Sił Sojuszniczych w Neapolu oraz w Dowództwie Sił Połączonych NATO w Norfolk w stanie Wirginia.

Dwa dowództwa NATO dla Europejczyków. USA zdecydowały

Obecnie na czele tych jednostek stoją admirałowie z USA. W Neapolu jest to admirał George M. Wikoff z amerykańskiej marynarki wojennej. W Norfolk z kolei dowodzi wiceadmirał Doug Perry; także z amerykańskiej marynarki.

AFP opisuje, że w Neapolu dowództwo przejąć mieliby Włosi, a w Norfolk Brytyjczycy.

USA przejęłyby natomiast kontrolę nad dowództwami niższymi w hierarchii, ale "ponoszącymi znaczną odpowiedzialność za operacje". Mowa o Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych, Sojuszniczym Dowództwie Sił Morskich i Sojuszniczym Dowództwie Sił Lądowych - podały Reutersowi źródło wojskowe i inna osoba "zaznajomiona ze sprawą".

Przedstawiciel NATO w rozmowie przekazał, że uzgodniono nowy podział obowiązków, w ramach których europejscy sojusznicy będą odgrywać bardziej znaczące role. Oficjalne decyzje ogłoszone mają zostać niebawem.

Donald Trump o zmianach w NATO. Naciska na większe zaangażowanie Europy

Reuters zauważa, że ruch ten wpisuje się w zapowiadane przez administrację Donalda Trumpa działania mające na celu przeniesienie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na państwa europejskie.

Amerykanie pod wodzą Trumpa mają wzywać Sojusz zdominowany przez USA do przekształcenia się w "NATO, któremu przewodzi Europa" - opisuje Reuters.

Trzecie dowództwo Sił Połączonych Sojuszu, skoncentrowane na wschodniej części NATO, stacjonuje w Brunssum w Holandii. Dowodzi nim od czerwca 2025 roku oficer niemiecki generał Ingo Gerhartz.

Źródła: Reuters, AFP

