Echa wezwania Trumpa. Idą zmiany w NATO, zacznie się od dowództwa

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Idą zmiany w NATO, do których wzywał prezydent USA Donald Trump. Amerykanie przekażą dwa dowództwa Sojuszu w ręce Europejczyków - ujawniają media. Chodzi o jednostkę w Europie i Stanach Zjednoczonych. W ten sposób materializować ma się plan prezydenta USA o większym zaangażowaniu Starego Kontynentu w bezpieczeństwo NATO.

Odsłuchaj artykuł
Elevenlabs AudioNative Player
Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump na pierwszym planie w garniturze i czerwonym krawacie, w tle dwa wojskowe śmigłowce Chinook stojące na płycie lotniska oraz grupa żołnierzy w mundurach ustawionych w szeregu.
Amerykanie chcą większego zaangażowania Europy w NATO. Idą zmiany w dowództwachROTA / Camerapress / Agencja Forum | DANIEL MIHAILESCU / Alex Nicodim | ANADOLUAFP

W skrócie

  • Amerykanie zamierzają przekazać dwa główne stanowiska dowodzenia NATO w Neapolu i Norfolk europejskim oficerom.
  • USA mają objąć stanowiska w dowództwach niższej hierarchii Sojuszu odpowiedzialnych za operacje.
  • Zmiany są zgodne z oczekiwaniami administracji Donalda Trumpa dotyczącymi większego zaangażowania Europy w NATO.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje w sprawie zmian na najwyższych stanowiskach dowodzenia podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródło wojskowe. 

Z doniesień tych wynika, że Amerykanie zamierzają przekazać dwa główne stanowiska dowodzenia NATO w ręce Europejczyków.

Europejscy oficerowie przejąć mają kierownictwo w Dowództwie Połączonych Sił Sojuszniczych Neapolu oraz w Dowództwie Sił Połączonych NATO w Norfolk w stanie Wirginia.

Dwa dowództwa NATO dla Europejczyków. USA zdecydowały

Obecnie na czele tych jednostek stoją admirałowie z USA. W Neapolu jest to admirał George M. Wikoff z amerykańskiej marynarki wojennej. W Norfolk z kolei dowodzi wiceadmirał Doug Perry; także z amerykańskiej marynarki.

AFP opisuje, że w Neapolu dowództwo przejąć mieliby Włosi, a w Norfolk Brytyjczycy.

Zobacz również:

Symulacja ataku Rosji na kraj NATO. Władimir Putin odniósłby sukces?
Świat

Niemcy przeprowadzili symulację wojny. Wnioski nie napawają optymizmem

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    USA przejęłyby natomiast kontrolę nad dowództwami niższymi w hierarchii, ale "ponoszącymi znaczną odpowiedzialność za operacje". Mowa o Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych, Sojuszniczym Dowództwie Sił Morskich i Sojuszniczym Dowództwie Sił Lądowych - podały Reutersowi źródło wojskowe i inna osoba "zaznajomiona ze sprawą".

    Przedstawiciel NATO w rozmowie przekazał, że uzgodniono nowy podział obowiązków, w ramach których europejscy sojusznicy będą odgrywać bardziej znaczące role. Oficjalne decyzje ogłoszone mają zostać niebawem.

    Donald Trump o zmianach w NATO. Naciska na większe zaangażowanie Europy

    Reuters zauważa, że ruch ten wpisuje się w zapowiadane przez administrację Donalda Trumpa działania mające na celu przeniesienie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na państwa europejskie.

    Amerykanie pod wodzą Trumpa mają wzywać Sojusz zdominowany przez USA do przekształcenia się w "NATO, któremu przewodzi Europa" - opisuje Reuters.

    Trzecie dowództwo Sił Połączonych Sojuszu, skoncentrowane na wschodniej części NATO, stacjonuje w Brunssum w Holandii. Dowodzi nim od czerwca 2025 roku oficer niemiecki generał Ingo Gerhartz.

    Źródła: Reuters, AFP

    Zobacz również:

    Analitycy wojskowi krytyczni wobec ćwiczeń NATO
    Świat

    Ćwiczenia NATO pokazały poważny problem. W armii USA podział

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    "Wydarzenia": Koniec z kolejkami u lekarza? Sąd zdecydował Polsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze