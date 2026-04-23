W skrócie Leon XIV uzyskał wyższą ocenę niż Donald Trump w sondażu, otrzymując 60 proc. pozytywnych opinii.

Trump publicznie krytykuje Leona XIV w związku z wojną w Iranie, co może wpływać na opinię amerykańskich katolików.

Około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża sprzeciw.

Z sześciodniowego badania opinii publicznej, zakończonego w poniedziałek, wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża (60 proc.) niż prezydenta, którego działania aprobuje jedynie 36 proc. respondentów.

W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.

Konflikt Leon XIV - Donald Trump. Nowy sondaż w USA

Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików - grupę, która pomogła mu powrócić do Białego Domu.

Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023-2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 proc. dorosłej populacji kraju.

Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez "The Economist" i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.

Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej.

Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta

