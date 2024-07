Zmiany w Wielkiej Brytanii. Echa słabej debaty Joe Bidena?

Po debacie prezydenckiej, na której Joe Biden kilkukrotnie się mylił i gubił wątki, nawet niektórzy demokraci prosili go o wycofanie się z kampanii. Plotki po decyzji Stramera podsycił fakt, że wkrótce ma on spotkać się z Joe Bidenem.

- To jest główny powód przejścia na emeryturę w wieku 80 lat. Można zrozumieć, dlaczego należy to zrobić. Mamy 800 członków, to po prostu za dużo. Musimy zredukować tę liczbę. Nie ma to zatem wpływu na sposób wybierania przedstawicieli w innych krajach, ma to związek z wielkością Izby Lordów" - powiedział premier.