W skrócie Stany Zjednoczone przeznaczyły 80 milionów dolarów na walkę z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie, a także wprowadziły wraz z Meksykiem i Kanadą restrykcje, dotyczące przyjazdów z zagrożonych regionów.

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Ameryce Północnej wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Demokratycznej Republice Konga odnotowano około tysiąca zakażeń szczepem Bundibugyo i ponad 200 zgonów, przy braku szczepionki lub konkretnego leczenia na tę odmianę wirusa.

Informacja o dodatkowych środkach bezpieczeństwa i funduszach przeznaczonych na walkę z wirusem Ebola pojawiła się w czwartek. Jak przekazano, restrykcje dla podróżujących zostały wprowadzone w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej.

"Zdrowie i bezpieczeństwo każdej osoby w regionie pozostaje naszym najwyższym priorytetem, gdy witamy przybyszów z całego świata w Ameryce Północnej" - przekazano we wspólnym oświadczeniu, nie informując jednak o szczegółach podjętych środków.

USA zdecydowało także o stworzeniu w Kenii specjalnego ośrodka dla Amerykanów poddanych kwarantannie. Placówka, dysponująca 50 łóżkami, ma zostać oddana do użytku w piątek.

USA, Meksyk i Kanada ogłaszają specjalne środki przed Mistrzostwami Świata

W zeszłym tygodniu Waszyngton zakazał wjazdu do Stanów Zjednoczonych cudzoziemcom, którzy w ostatnich tygodniach podróżowali do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy lub Sudanu Południowego.

W piątek ograniczenie zostało rozszerzone także na posiadaczy zielonych kart, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 21 dni.

Kanada z kolei w środę wprowadziła 90-dniowy zakaz wjazdu dla mieszkańców wymienionych państw. Natomiast kanadyjscy obywatele, stali rezydenci i obcokrajowcy, którzy w ostatnich tygodniach przebywali na obszarach dotkniętych chorobą i nie mają objawów, będą musieli poddać się trzytygodniowej kwarantannie.

Wirus Ebola w Afryce. Rośnie liczba zakażeń

17 maja Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła sytuację w Demokratycznej Republice Konga jako zagrażającą zdrowiu publicznemu o zasięgu międzynarodowym. Według szacunków WHO na ten moment zakażonych szczepem wirusa Eboli Bundibugyo jest około tysiąc osób, a liczba zgonów wynosi ponad 200.

Organizacja pomocowa Save the Children poinformowała w środę, że jedna czwarta potwierdzonych zgonów dotyczyła najmłodszych, wzywając do zwiększenia środków zapobiegawczych przed zakażeniami.

Obecnie nie ma szczepionki ani konkretnej metody leczenia wariantu wirusa, odpowiedzialnego za tę epidemię. Ebola wywołuje silnie zakaźną chorobę. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

Źródło: Reuters





