Potężny tajfun Krathon dotarł do Tajwanu. Żywioł przyniósł niszczycielskie fale powodziowe, lawiny błotne i bardzo silny wiatr. Spowodował śmierć co najmniej dwóch osób, a pośrednio przyczynił się do jeszcze większej tragedii. Utrudnił akcję strażakom, którzy walczyli z pożarem szpitala. W placówce zginęło dziewięcioro pacjentów.