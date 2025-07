Władze twierdzą, że 40-latka i jej dwie córki - sześcio- i pięcioletnia - nie posiadają ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Indiach . Zostały umieszczone w ośrodku dla cudzoziemców w pobliżu Bengaluru, stolicy stanu, i wkrótce zostaną deportowane do Rosji .

W trakcie rutynowego patrolu policji funkcjonariusze natknęli się na jaskinię. Gdy się do niej zbliżyli, zauważyli rozwieszone do wyschnięcia pranie.

Wejście do jaskini było zasłonięte jaskrawymi sari - tradycyjną częścią hinduskiej garderoby. Po chwili wybiegła stamtąd "mała blondynka" - relacjonuje BBC. Kiedy zszokowani policjanci weszli do środka, znaleźli Ninę Kutinę i drugie dziecko.

- Zwierzęta i węże są naszymi przyjaciółmi. To ludzie są niebezpieczni - miała powiedzieć Rosjanka.

Rosjanka ma zostać deportowana do ojczyzny

Po uratowaniu Kutinę i jej córki zabrano do szpitala na badania kontrolne. Jak się okazało, wszystkie były zdrowe.

- Nie umierałyśmy (w jaskini - red.), a ja nie zabrałam moich córek na pewną śmierć do dżungli. Były bardzo szczęśliwe, pływały w wodospadzie, miały bardzo dobre miejsce do spania, dużo lekcji plastycznych, lepiłyśmy z gliny, malowałyśmy, jadłyśmy dobrze, gotowałam bardzo dobre i smaczne jedzenie - powiedziała agencji ANI.

W wywiadach dla indyjskiej prasy Kutina mówiła, że urodziła się w Rosji, ale nie mieszka tam od 15 lat . W tym czasie miała podróżować do "wielu krajów - m.in. Kostaryki, Malezji, Bali, Tajlandii, Nepalu, Ukrainy".

Jak powiedziała, miała czworo dzieci w wieku od 5 do 20 lat . Jej najstarszy syn miał w zeszłym roku zginąć w wypadku samochodowym w Goa.

Ustalono, że ojcem córek Rosjanki jest Dror Goldstein - izraelski biznesmen , który przebywa obecnie w Indiach. Urzędnicy próbują przekonać go do pokrycia kosztów deportacji jego bliskich.

Sam Goldstein powiedział indyjskiej telewizji NDTV, że Kutina opuściła Goa bez powiadomienia go i że złożył na tamtejszej policji zawiadomienie o zaginięciu. Jak podkreślił, chce sprawować opiekę nad córkami i zrobi wszystko, aby uniemożliwić władzom wysłanie ich do Rosji .

Nie ma jasności co do tego, w jaki sposób i kiedy Kutina i jej córki dotarły do lasu w Karnatace. Wiadomo, że tydzień wcześniej kupiła w pobliskim sklepie warzywa i artykuły spożywcze.