W skrócie Secret Service odkryło stanowisko myśliwskie w pobliżu lotniska w Palm Beach tuż przed przylotem Donalda Trumpa.

FBI przejęło śledztwo, analizując miejsce i dane z telefonów komórkowych, aby ustalić, kto i w jakim celu zbudował stanowisko.

Donald Trump już dwukrotnie był celem zamachowców.

- Przed powrotem prezydenta do West Palm Beach, Secret Service odkryło coś, co wygląda jak stanowisko myśliwskie z widokiem na strefę lądowania Air Force One - przekazał szef FBI Kash Patel. Jak powiedział, do odkrycia doszło w czwartek.

Dziwna budowla niedaleko lotniska. FBI bada sprawę

- Na miejscu nikogo nie było. FBI przejęło prowadzenie śledztwa, sprowadzając zasoby niezbędne do zebrania wszystkich dowodów z miejsca zdarzenia i wykorzystując nasze możliwości analizy danych z telefonów komórkowych - dodał Patel.

Według źródeł redakcji Fox News stanowisko najprawdopodobniej powstało kilka miesięcy temu. Na chwilę obecną nie wiadomo kto i w jakim celu je zbudował, jednak według służb mogłoby ono posłużyć do dokonania ewentualnego zamachu na amerykańskiego prezydenta.

- Nie jesteśmy w tej chwili w stanie przekazać szczegółów na temat konkretnych przedmiotów (znalezionych na miejscu - red.) ani ich przeznaczenia, incydent podkreśla jednak znaczenie naszych wielopoziomowych środków bezpieczeństwa - stwierdził rzecznik prasowy Secret Service Anthony Guglielmi.

USA. Dwa ataki na Donalda Trumpa

Zaledwie kilka tygodni temu 59-letni Ryan Routh został uznany winnym próby zabójstwa obecnego prezydenta USA.

Do zamachu miało dojść na polu golfowym w Palm Beach na Florydzie, na którym grał Donald Trump. Służby znalazły w jego pobliżu stanowisko snajperskie. Śledztwo wykazało, że zbudował je właśnie Routh.

Mężczyzna usłyszał w sumie pięć zarzutów, w tym dotyczący usiłowania zabójstwa ówczesnego kandydata na prezydenta, napaści na funkcjonariusza federalnego i nielegalnego posiadania broni.

Z kolei w lipcu ubiegłego roku w miejscowości Butler w Pensylwanii doszło do nieudanego zamachu na Trumpa. 20-letni Thomas Crooks oddał strzały w kierunku kandydata Republikanów na prezydenta, raniąc go w ucho. Zamachowiec został następnie zastrzelony przez funkcjonariusza Secret Service.

